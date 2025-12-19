"Торпедо-Горький" вырвал победу у "Горняк-УГМК" в серии буллитов

Фото:
Хоккеисты "Торпедо-Горьки" увозят два очка из Верхней Пышмы, обыграв "Горняк-УГМК" в напряжённом матче регулярного чемпионата ВХЛ. Исход встречи решился только в серии буллитов, где удача оказалась на стороне гостей — 3:2.
Счёт в матче открыли хозяева. Нижегородцы ответили только во втором периоде: на 22-й минуте Глеб Пугачёв сравнял счёт, забросив свою первую шайбу в ВХЛ. Под занавес второго периода, буквально за секунду до сирены, капитан "Торпедо-Горький" Илья Бочков реализовал большинство и вывел свою команду вперёд — 2:1.
Однако в начале третьего периода хозяева вновь восстановили равновесие — 2:2. Оставшееся время основного времени и овертайм не принесли заброшенных шайб.
Исход матча определился в буллитной серии. Все пять попыток "Горняка-УГМК" были остановлены Дмитрием Дагестанским. Победный бросок исполнил Данил Савунов.
Благодаря этой победе "Торпедо-Горький" набирает 42 очка и поднимается на 15-е место в турнирной таблице, вернувшись в зону плей-офф.
Следующий матч (6+) команда Дмитрия Космачева проведет против "Челмета" 21 декабря.
Ранее сообщалось, что Алексей Исаков возглавит команду KHL U23 Stars в Матче звезд (6+) КХЛ 2026 года.
