"Торпедо-Горький" вырвал победу у "Горняк-УГМК" в серии буллитов Спорт

Фото: ХК "Торпедо-Горький"

Хоккеисты "Торпедо-Горьки" увозят два очка из Верхней Пышмы, обыграв "Горняк-УГМК" в напряжённом матче регулярного чемпионата ВХЛ. Исход встречи решился только в серии буллитов, где удача оказалась на стороне гостей — 3:2.

Счёт в матче открыли хозяева. Нижегородцы ответили только во втором периоде: на 22-й минуте Глеб Пугачёв сравнял счёт, забросив свою первую шайбу в ВХЛ. Под занавес второго периода, буквально за секунду до сирены, капитан "Торпедо-Горький" Илья Бочков реализовал большинство и вывел свою команду вперёд — 2:1.

Однако в начале третьего периода хозяева вновь восстановили равновесие — 2:2. Оставшееся время основного времени и овертайм не принесли заброшенных шайб.

Исход матча определился в буллитной серии. Все пять попыток "Горняка-УГМК" были остановлены Дмитрием Дагестанским. Победный бросок исполнил Данил Савунов.

Благодаря этой победе "Торпедо-Горький" набирает 42 очка и поднимается на 15-е место в турнирной таблице, вернувшись в зону плей-офф.

Следующий матч (6+) команда Дмитрия Космачева проведет против "Челмета" 21 декабря.

