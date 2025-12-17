Утверждена индексация тарифов ЖКХ в Нижегородской области
Спорт

Новая Ледовая арена на Стрелке будет сдана в начале 2026 года

17 декабря 2025 14:40 Спорт
Новая Ледовая арена на Стрелке будет сдана в начале 2026 года

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Полина Зубова

Открытие Ледовой арены на Стрелке в Нижнем Новгороде запланировано на начало 2026 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в региональном минспорта.

Ранее в СМИ появилась информация о переносе сроков сдачи объекта на декабрь 2026 года, однако в ведомстве пояснили, что этот срок касается исключительно отчетности перед министерством спорта РФ и не влияет на ввод арены в эксплуатацию.

На сегодняшний день готовность объекта составляет 99%. Завершены основные строительные и монтажные работы, сейчас ведётся пусконаладка инженерных систем и устранение замечаний, выявленных в ходе проверок МЧС.

Финальная проверка арены запланирована на конец декабря 2025 года. Она необходима для получения всех разрешений, чтобы ввести объект в эксплуатацию. Согласно условиям концессионного соглашения, открытие арены намечено на начало 2026 года.

Кроме того, в ближайшее время готовность объекта оценит делегация КХЛ.

Вопрос о проведении домашних матчей ХК "Торпедо" на новой площадке будет решаться совместно с руководством КХЛ с учётом календаря игр. 

Ранее генеральный директор ЦУРС Максим Гафуров заявил, что крайним сроком переезда "Торпедо" на новую арену можно считать март следующего года, но это решение, в любом случае, будет приниматься в диалоге с клубом и тренерским штабом.

