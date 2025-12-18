Главный тренер "Торпедо" Исаков возглавит команду U23 Stars на Матче звезд КХЛ

Утверждена индексация тарифов ЖКХ в Нижегородской области
Фото: КХЛ

Главный тренер нижегородского "Торпедо" Алексей Исаков примет участие в Матче звезд (6+) Континентальной хоккейной лиги 2026 года. Наставник представит команду KHL U23 Stars, в состав которой входят молодые таланты Лиги.

Звездный уикенд пройдет 7 и 8 февраля в Екатеринбурге. Под руководством Алексея Геннадьевича за команду U23 Stars сыграют торпедовцы Антон Силаев и Егор Виноградов. 

Партнером Исакова на тренерском мостике станет Игорь Гришин, возглавляющий "Нефтехимик". Для обоих специалистов участие в Матче звезд станет первым в карьере.

"Очень рады тому, что Алексей Геннадьевич удостоился признания со стороны КХЛ. Подобный вызов говорит о том, что действия нашей команды и ее тренерского штаба отмечаются и подчеркиваются в масштабах Лиги, а "Торпедо" движется в правильном направлении", - отметил генеральный директор клуба Евгений Забуга.

Что касается других команд, KHL Rus Stars возглавят Дмитрий Квартальнов ("Динамо" Минск) и Анвар Гатиятулин ("Ак Барс"), а за KHL Ural Stars будут отвечать Андрей Разин ("Металлург") и Николай Заварухин ("Автомобилист").

Накануне "Торпедо" взяло реванш у "Нефтехимика" за сентябрьское поражение. 

Ранее сообщалось, что новую Ледовую арену, на которую переедет нижегородский клуб, планируют сдать в начале 2026 года.

