"Чайка" разгромила "Мамонтов Югры" в последнем домашнем матче года Спорт

Фото: МХК "Чайка"

Хоккеисты "Чайки" завершили домашнюю серию крупной победой над "Мамонтами Югры" — 5:1. Это была вторая подряд встреча команд, и снова сильнее оказались нижегородцы.

Хозяева начали активно и уже к 11-й минуте вели с разницей в три шайбы. Счёт открыл Лев Сальников, затем Владимир Козин реализовал большинство, а Ян Мельников довёл счёт до 3:0.

Во втором периоде подопечные Алексея Томилова продолжила наращивать преимущество. Прохор Понкратов оформил свою первую шайбу в МХЛ, а Козин забросил вторую в матче — 5:0.

Гости смогли ответить только в начале третьего периода. Сергей Андриевский забил единственный гол "Мамонтов Югры" — 5:1.

Набрав 43 очка, "Чайка" находится на 6-й строчке Золотого дивизиона Восточной конференции.



Следующий матч (6+) молодёжка проведёт 21 декабря на выезде против "Кузнецких Медведей".

Накануне "Торпедо" одержало волевую победу над "Нефтехимиком".