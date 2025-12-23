Легендарный футболист Георгий Князев умер на 77-м году жизни Спорт

На 77-м году жизни скончался легендарный нижегородский футболист Георгий Князев. Об этом сообщила спортивная газета "Футбол - Хоккей НН".

Георгий Николаевич Князев родился 26 июля 1949 года в городе Горьком. Он прошел футбольную школу горьковского "Динамо" и выступал на позиции нападающего.

Свою карьеру в командах мастеров Князев начал в 1966 году в дублирующем составе "Волги" из Горького. В разные годы он защищал цвета клубов "Локомотив" и "Рассвет" из Красноярска, московского "Спартака", дзержинского "Химика", ленинградского "Динамо", горьковской "Волги", уфимского СК имени Н. Гастелло, а также команды "Труд" из Волжского.

В 1969 году Георгий Князев стал чемпионом СССР. За основной состав горьковской "Волги" в первенствах страны он провел 92 матча и забил 17 мячей.

Также футболист принимал участие в розыгрышах Кубка РСФСР, где сыграл 5 матчей и отметился двумя забитыми голами.

После завершения игровой карьеры Георгий Князев посвятил себя тренерской работе, занимаясь подготовкой юношеских и взрослых команд в Нижнем Новгороде и Кстове.

Редакция НИА "Нижний Новгород" выражает соболезнования родным Георгия Николаевича Князева.

