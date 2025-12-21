Ветеран ВОВ Николай Шишкин умер в Нижнем Новгороде на 105-м году жизни Общество

В Нижнем Новгороде на 105-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны Николай Федорович Шишкин. О его уходе сообщил министр социальной политики Нижегородской области Игорь Седых.

Николай Федорович прошел через всю войну, начиная с первых сражений на Юго-Западном фронте. Он служил авиационным техником, ремонтируя пикирующие бомбардировщики Пе-2 и снова и снова поднимая их в небо. Несмотря на ранения, Шишкин неизменно возвращался к службе.

Его военные воспоминания легли в основу образов, представленных в фильме "В бой идут одни старики", ставшим знаковым для нескольких поколений.

После окончания войны Николай Федорович продолжил служение Родине в рядах Северного флота. Он посвятил многие годы воспитанию молодежи, оставаясь символом стойкости и преданности долгу.

За мужество и вклад в Победу Шишкин был награжден орденом Красной Звезды, медалью "За отвагу" и другими государственными наградами.

Даже в преклонном возрасте он оставался активным участником общественной жизни. В 2024 и 2025 годах Николай Федорович принимал участие в Парадах Победы на Красной площади, где лично получал поздравления от Президента России.

А в феврале 2025 года ветеран Николай Шишкин побывал в кабине самолета SSJ100.

Редакция НИА "Нижний Новгород" выражает соболезнования родным и близким Николая Федоровича Шишкина.

Ранее сообщалось о смерти почетного гражданина Богородского округа Николая Чистова. Также стало известно, что в Сеченовском районе ушла из жизни заслуженный педагог и ветеран труда Зоя Культина.