Утверждена индексация тарифов ЖКХ в Нижегородской области
Выяснилось, как обезопасить покупку квартиры у пожилого собственника
Нижегородское метро могут продлить до улицы Генерала Ивлиева
Самозанятые смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
21 декабря 2025 15:10Ветеран ВОВ Николай Шишкин умер в Нижнем Новгороде на 105-м году жизни
21 декабря 2025 14:49Нижегородский стилист рассказала о нарядах для встречи Нового года
21 декабря 2025 13:08Более 10 тысяч нижегородских домов получили газ в 2025 году
21 декабря 2025 12:26Нижегородские кардиологи предотвратили внезапную смерть пациентки
21 декабря 2025 11:52Сервис" Планирование и рождение ребенка" стал доступен нижегородцам
21 декабря 2025 10:45Усиление морозов и снегопады: что ждет нижегородцев на предстоящей неделе
21 декабря 2025 10:08Стало известно, когда трамвайный маршрут №417 продлят до Московского вокзала
21 декабря 2025 08:00Нижегородские власти изымают участок и квартиры в аварийном доме на Ильинке
20 декабря 2025 18:30Нижегородская область войдет в эксперимент по регулированию гостевых домов
20 декабря 2025 17:48СК помог бойцу СВО из Нижегородской области получить жилье для сирот
Общество

Ветеран ВОВ Николай Шишкин умер в Нижнем Новгороде на 105-м году жизни

21 декабря 2025 15:10 Общество
Ветеран ВОВ Николай Шишкин умер в Нижнем Новгороде на 105-м году жизни

В Нижнем Новгороде на 105-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны Николай Федорович Шишкин. О его уходе сообщил министр социальной политики Нижегородской области Игорь Седых.

Николай Федорович прошел через всю войну, начиная с первых сражений на Юго-Западном фронте. Он служил авиационным техником, ремонтируя пикирующие бомбардировщики Пе-2 и снова и снова поднимая их в небо. Несмотря на ранения, Шишкин неизменно возвращался к службе.

Его военные воспоминания легли в основу образов, представленных в фильме "В бой идут одни старики", ставшим знаковым для нескольких поколений.

После окончания войны Николай Федорович продолжил служение Родине в рядах Северного флота. Он посвятил многие годы воспитанию молодежи, оставаясь символом стойкости и преданности долгу.

За мужество и вклад в Победу Шишкин был награжден орденом Красной Звезды, медалью "За отвагу" и другими государственными наградами.

Даже в преклонном возрасте он оставался активным участником общественной жизни. В 2024 и 2025 годах Николай Федорович принимал участие в Парадах Победы на Красной площади, где лично получал поздравления от Президента России.

А в феврале 2025 года ветеран Николай Шишкин побывал в кабине самолета SSJ100.

Редакция НИА "Нижний Новгород" выражает соболезнования родным и близким Николая Федоровича Шишкина.

Ранее сообщалось о смерти почетного гражданина Богородского округа Николая Чистова. Также стало известно, что в Сеченовском районе ушла из жизни заслуженный педагог и ветеран труда Зоя Культина.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Ветераны ВОВ Некролог
Поделиться:
Новости по теме
15 декабря 2025 09:17В Сарове простились с выдающимся ученым Радием Илькаевым
07 декабря 2025 10:15В Перевозском округе ушел из жизни 100-летний ветеран Михаил Тарасов
10 ноября 2025 11:02Автор эскизов к муралам в Выксе Эрик Булатов ушел из жизни
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Двухэтажный Буревестник снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
03 декабря 2025 17:47Двухэтажный "Буревестник" снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных