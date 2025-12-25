Выяснилось, как обезопасить покупку квартиры у пожилого собственника
Нижегородское метро могут продлить до улицы Генерала Ивлиева
Утверждена индексация тарифов ЖКХ в Нижегородской области
Самозанятые смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
25 декабря 2025 17:32НОФ рассматривает три варианта использования "Этажей" в Нижнем Новгороде
25 декабря 2025 17:17Нижегородцы начали переезжать из аварийного жилья в новый дом на Зайцева
25 декабря 2025 16:58Нижегородец требует вернуть квартиру, проданную по "схеме Долиной"
25 декабря 2025 16:36В Арзамасе простятся с известным музыкантом Вадимом Власовым
25 декабря 2025 16:28Пять деревень станут селами в Чкаловском округе
25 декабря 2025 16:09Нижегородцев предупредили о сильном снегопаде 25 декабря
25 декабря 2025 15:50Резервисты "БАРС-НН" сбили два беспилотника в 2025 году
25 декабря 2025 15:33Трехсекционные трамваи вышли на нижегородские маршруты №6 и №7
25 декабря 2025 14:41T2 подводит итоги 2025 года
25 декабря 2025 14:37Движение по мосту через Тешу в Навашинском округе будут временно перекрывать
Общество

Нижегородцы начали переезжать из аварийного жилья в новый дом на Зайцева

25 декабря 2025 17:17 Общество
Нижегородцы начали переезжать из аварийного жилья в новый дом на Зайцева

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Первые жители переехали в новый десятиэтажный муниципальный дом, построенный в Сормовском районе Нижнего Новгорода на улице Зайцева. Здание предназначено для переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Об этом рассказал в своих соцсетях мэр Юрий Шалабаев.

В доме 189 квартир – от однокомнатных до четырёхкомнатных, с полной отделкой и установленной сантехникой. На придомовой территории обустроены детская и спортивная площадки, а также организованы парковочные зоны.

По словам главы города, это уже второй муниципальный дом, построенный в текущем году в рамках новой программы расселения. Первый дом находится на улице Садовой, и туда также уже заселяются жители.

Продолжаются работы на улице 40 лет Победы. Завершить строительство этого муниципального дома планируют в следующем году.

Первый замглавы администрации Денис Скалкин посетил дом на улице Зайцева, 26, вместе с новосёлами. Он сообщил, что ключи от квартир уже получили жильцы первых 30 семей.

"Люди переезжают из разных районов – Сормовского, Московского, есть даже переселенцы из центра города. Мы показываем квартиры, и только после согласия граждан оформляем договор мены и передаём им право собственности", – пояснил Скалкин.

Генеральный директор МКУ "ГлавУКС Нижнего Новгорода" Сергей Разживин подчеркнул, что при строительстве подрядчику было предписано использовать исключительно качественные строительные материалы, и это требование было выполнено.

Отметим, что с 2025 года в России началась реализация национального проекта "Инфраструктура для жизни", инициированного президентом РФ Владимиром Путиным. Он стал продолжением программы "Жильё и городская среда" и направлен на обеспечение граждан современной и доступной инфраструктурой. Проект включает 12 федеральных инициатив, охватывающих развитие дорожной сети, системы ЖКХ, общественного транспорта и повышение безопасности на дорогах.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде в 2025 году было снесено 34 аварийных дома. А всего до 2030 года планируется расселение более 6 тысяч человек из около 250 аварийных МКД.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Ветхий фонд Жилье Нацпроект
Поделиться:
Новости по теме
22 декабря 2025 18:03На каждого нижегородца будет приходиться по 32 кв. метра жилья
03 декабря 2025 14:29Выбран подрядчик для строительства дома под расселение в Сормове
02 декабря 2025 08:20Мэрия изымает еще два МКД в центре Нижнего Новгорода
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Двухэтажный Буревестник снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
03 декабря 2025 17:47Двухэтажный "Буревестник" снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных