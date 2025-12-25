Нижегородцы начали переезжать из аварийного жилья в новый дом на Зайцева Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Первые жители переехали в новый десятиэтажный муниципальный дом, построенный в Сормовском районе Нижнего Новгорода на улице Зайцева. Здание предназначено для переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Об этом рассказал в своих соцсетях мэр Юрий Шалабаев.

В доме 189 квартир – от однокомнатных до четырёхкомнатных, с полной отделкой и установленной сантехникой. На придомовой территории обустроены детская и спортивная площадки, а также организованы парковочные зоны.

По словам главы города, это уже второй муниципальный дом, построенный в текущем году в рамках новой программы расселения. Первый дом находится на улице Садовой, и туда также уже заселяются жители.

Продолжаются работы на улице 40 лет Победы. Завершить строительство этого муниципального дома планируют в следующем году.

Первый замглавы администрации Денис Скалкин посетил дом на улице Зайцева, 26, вместе с новосёлами. Он сообщил, что ключи от квартир уже получили жильцы первых 30 семей.

"Люди переезжают из разных районов – Сормовского, Московского, есть даже переселенцы из центра города. Мы показываем квартиры, и только после согласия граждан оформляем договор мены и передаём им право собственности", – пояснил Скалкин.

Генеральный директор МКУ "ГлавУКС Нижнего Новгорода" Сергей Разживин подчеркнул, что при строительстве подрядчику было предписано использовать исключительно качественные строительные материалы, и это требование было выполнено.

Отметим, что с 2025 года в России началась реализация национального проекта "Инфраструктура для жизни", инициированного президентом РФ Владимиром Путиным. Он стал продолжением программы "Жильё и городская среда" и направлен на обеспечение граждан современной и доступной инфраструктурой. Проект включает 12 федеральных инициатив, охватывающих развитие дорожной сети, системы ЖКХ, общественного транспорта и повышение безопасности на дорогах.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде в 2025 году было снесено 34 аварийных дома. А всего до 2030 года планируется расселение более 6 тысяч человек из около 250 аварийных МКД.