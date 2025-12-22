Выяснилось, как обезопасить покупку квартиры у пожилого собственника
Нижегородское метро могут продлить до улицы Генерала Ивлиева
Самозанятые смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
Утверждена индексация тарифов ЖКХ в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
22 декабря 2025 18:57Пассажиры нижегородских трамваев смогут выиграть ящик мандаринов
22 декабря 2025 18:48Никитин исполнит новогодние желания детей нижегородского участника СВО
22 декабря 2025 18:41Более 6,5 тысячи нижегородских семей получили родительский основной доход
22 декабря 2025 18:33Итоги реализации нацпроекта "БАС" в 2025 году подвели в Нижегородской области
22 декабря 2025 18:28Самый длинный участок, отремонтированный по нацпроекту, находится под Арзамасом
22 декабря 2025 18:24Никитин поручил ускорить реконструкцию трамвайных путей в Нижнем Новгороде
22 декабря 2025 18:03На каждого нижегородца будет приходиться по 32 кв. метра жилья
22 декабря 2025 17:46Более 745 км дорог отремонтировано в Нижегородской области по нацпроекту
22 декабря 2025 17:31Нижегородцев предупредили о росте смертности в новогодние праздники
22 декабря 2025 17:21"Карта жителя" заменит нижегородцам справку о льготах на ярмарочном катке
Общество

На каждого нижегородца будет приходиться по 32 кв. метра жилья

22 декабря 2025 18:03 Общество
На каждого нижегородца будет приходиться по 32 кв. метра жилья

Фото: Никита Духник

Нижегородская область по итогам 2025 года выполнит план по вводу жилья, заявил замгубернатора Сергей Морозов, выступая 22 декабря на заседании областного правительства с докладом о реализации нацпроекта "Инфраструктура для жизни".

По словам Морозова, в текущем году прогнозировалось снижение объемов ввода из-за объективных экономических факторов: жесткой денежно-кредитной политики и завершения массовой программы субсидирования ипотеки. При этом регион, как отметил замгубернатора, немного (на 1,5%) перевыполнит план, предусмотренный паспортом нацпроекта, обеспечив ввод 1,754 млн кв. метров жилья. В результате по итогам года обеспеченность жильем составит около 32 кв. метров на одного жителя, что выше среднего уровня по России.

На ноябрь 2025 года "в стройке" находилось 1,5 млн кв. метров жилья — на 13% больше, чем в ноябре прошлого года. При этом, как подчеркнул Морозов, рынок недвижимости не затоварен: доля нераспроданных квартир практически соответствует строительной готовности. Это, по его оценке, лучший показатель среди регионов, где одновременно строится более 1 млн кв. метров жилья, и он отражает сбалансированную градостроительную политику в области.

Сохранению темпов строительства, отметил заместитель губернатора, во многом способствует работа по наращиванию градостроительного потенциала. К концу года он составляет 4,3 млн кв. метров. В основном этот потенциал формируется за счет проектов комплексного развития территорий, которые предусматривают строительство жилья вместе с социальными объектами и всей необходимой инфраструктурой для современной комфортной жизни.

Суммарный объем обязательств инвесторов по КРТ сейчас оценивается более чем в 41 млрд рублей. В том числе в бюджет уже поступило 560 млн рублей инфраструктурного взноса "чистыми" средствами. Еще 2,3 млрд рублей поступило от торгов и в виде платежей на развитие, из них в 2025 году — 1,2 млрд рублей.

Сергей Морозов добавил, что если несколько лет назад обязательства инвесторов по строительству социальных объектов были редкими, то теперь это стало стандартом. Он также сообщил, что первый детский сад в рамках КРТ достроен инвестором в ЖК "Савин Парк", и сегодня объект ввели в эксплуатацию.

Замгубернатора подчеркнул, что проекты КРТ заметно помогают сокращать объем ветхого и аварийного жилфонда. Только по уже подписанным договорам планируется расселить более 70 тысячи кв. метров аварийного и ветхого жилья.

Напомним, с 2025 года по инициативе президента РФ Владимира Путина в России стартовала реализация нового нацпроекта "Инфраструктура для жизни", который стал продолжением проекта "Жилье и городская среда". Его цель — обеспечить граждан социально значимой инфраструктурой нового качества. Нацпроект включает 12 федеральных проектов, направленных на развитие дорожного строительства, ЖКХ, повышение безопасности дорожного движения и развитие общественного пассажирского транспорта.

Ранее сообщалось, что нижегородские ИТ-специалисты оформили более 2,5 тысячи льготных ипотек.

Также напомним, что средний возраст жилых домов в Нижнем Новгороде составил 37,4 года.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Жилье Нацпроект Строительство
Поделиться:
Новости по теме
19 декабря 2025 15:00Продажи квартир в новостройках Нижнего Новгорода выросли на 26,8%
18 декабря 2025 16:06Два дома для переселенцев ввели в эксплуатацию в Нижнем Новгороде
16 декабря 2025 15:00Более 1,5 млн кв. метров жилья ввели в Нижегородской области в 2025 году
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Двухэтажный Буревестник снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
03 декабря 2025 17:47Двухэтажный "Буревестник" снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных