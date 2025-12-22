На каждого нижегородца будет приходиться по 32 кв. метра жилья Общество

Нижегородская область по итогам 2025 года выполнит план по вводу жилья, заявил замгубернатора Сергей Морозов, выступая 22 декабря на заседании областного правительства с докладом о реализации нацпроекта "Инфраструктура для жизни".

По словам Морозова, в текущем году прогнозировалось снижение объемов ввода из-за объективных экономических факторов: жесткой денежно-кредитной политики и завершения массовой программы субсидирования ипотеки. При этом регион, как отметил замгубернатора, немного (на 1,5%) перевыполнит план, предусмотренный паспортом нацпроекта, обеспечив ввод 1,754 млн кв. метров жилья. В результате по итогам года обеспеченность жильем составит около 32 кв. метров на одного жителя, что выше среднего уровня по России.

На ноябрь 2025 года "в стройке" находилось 1,5 млн кв. метров жилья — на 13% больше, чем в ноябре прошлого года. При этом, как подчеркнул Морозов, рынок недвижимости не затоварен: доля нераспроданных квартир практически соответствует строительной готовности. Это, по его оценке, лучший показатель среди регионов, где одновременно строится более 1 млн кв. метров жилья, и он отражает сбалансированную градостроительную политику в области.

Сохранению темпов строительства, отметил заместитель губернатора, во многом способствует работа по наращиванию градостроительного потенциала. К концу года он составляет 4,3 млн кв. метров. В основном этот потенциал формируется за счет проектов комплексного развития территорий, которые предусматривают строительство жилья вместе с социальными объектами и всей необходимой инфраструктурой для современной комфортной жизни.

Суммарный объем обязательств инвесторов по КРТ сейчас оценивается более чем в 41 млрд рублей. В том числе в бюджет уже поступило 560 млн рублей инфраструктурного взноса "чистыми" средствами. Еще 2,3 млрд рублей поступило от торгов и в виде платежей на развитие, из них в 2025 году — 1,2 млрд рублей.

Сергей Морозов добавил, что если несколько лет назад обязательства инвесторов по строительству социальных объектов были редкими, то теперь это стало стандартом. Он также сообщил, что первый детский сад в рамках КРТ достроен инвестором в ЖК "Савин Парк", и сегодня объект ввели в эксплуатацию.

Замгубернатора подчеркнул, что проекты КРТ заметно помогают сокращать объем ветхого и аварийного жилфонда. Только по уже подписанным договорам планируется расселить более 70 тысячи кв. метров аварийного и ветхого жилья.

Напомним, с 2025 года по инициативе президента РФ Владимира Путина в России стартовала реализация нового нацпроекта "Инфраструктура для жизни", который стал продолжением проекта "Жилье и городская среда". Его цель — обеспечить граждан социально значимой инфраструктурой нового качества. Нацпроект включает 12 федеральных проектов, направленных на развитие дорожного строительства, ЖКХ, повышение безопасности дорожного движения и развитие общественного пассажирского транспорта.

