Никитин рассказал, когда нижегородцев избавят от вони
Где можно покататься на коньках в Нижнем Новгороде зимой-2026
Назван новый срок достройки станций метро в Нижнем Новгороде
Туристический налог вводят в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
02 декабря 2025 08:20Мэрия изымает еще два МКД в центре Нижнего Новгорода
02 декабря 2025 07:51Молодым врачам разрешили отказаться от наставничества в Нижегородской области
01 декабря 2025 19:50Более 100 нижегородских бьюти-мастеров прошли обучение по профилактике ВИЧ
01 декабря 2025 17:38Аномально теплый ноябрь разрушил природные циклы на юге России: ждём неурожая?
01 декабря 2025 17:3326,5 кг зараженных фруктов выявили в нижегородском аэропорту
01 декабря 2025 17:04Проекты помощи уязвимым группам населения представили в Нижнем Новгороде
01 декабря 2025 17:00"Нижегородский" сквер открылся в Сухуме
01 декабря 2025 16:51Нижегородцы прошли в финал конкурсов библиотечных практик общества "Знание"
01 декабря 2025 16:46Институт демографического развития устроил праздник для нижегородок в честь Дня матери
01 декабря 2025 16:43В Богородске состоялся автопробег в память о земляках  - ветеранах боевых действий
Общество

Мэрия изымает еще два МКД в центре Нижнего Новгорода

02 декабря 2025 08:20 Общество
Мэрия изымает еще два МКД в центре Нижнего Новгорода

В центре Нижнего Новгорода стартовала процедура изъятия двух многоквартирных домов для муниципальных нужд. Соответствующие постановления размещены на официальном портале городской администрации.

Один из объектов расположен на улице Обозной, 5. Еще три года назад он получил статус аварийного и подлежащего сносу. В настоящее время власти приступили к изъятию помещений внутри здания, а также участка земли площадью 466 кв. метров, на котором оно расположено.

Второе постановление касается дома №17 на улице Большие Овраги. Этой осенью строение также признали аварийным, однако в его случае предусмотрена реконструкция. Муниципалитет планирует изъять как квартиры, так и прилегающий участок площадью 825 квадратных метров.

Правообладателям обещана компенсация за изымаемую недвижимость.

Ранее стало известно, что Апелляционный суд отказал в сносе кафе Андрея Климентьева. 

Также сообщалось, что в Канавине начался демонтаж аварийного ДК имени Ленина. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Администрация Нижнего Новгорода Ветхий фонд Снос
Поделиться:
Новости по теме
13 ноября 2025 19:30Аварийный дом на улице Норвежской изымают у собственников
10 ноября 2025 17:13Участок с домом изымают для КРТ на Автозаводе
07 ноября 2025 08:02Аварийный дом на улице Химиков в Нижнем Новгороде изымают для сноса
06 ноября 2025 11:26Еще три исторических дома изымают у собственников в центре Нижнего Новгорода
03 ноября 2025 09:05Двухэтажный аварийный дом в Караваихе изымают для сноса
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
От Евангелия до Фаберже: в НГХМ представили шедевры ювелирного искусства
21 ноября 2025 14:31От Евангелия до Фаберже: в НГХМ представили шедевры ювелирного искусства
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных