Мэрия изымает еще два МКД в центре Нижнего Новгорода Общество

В центре Нижнего Новгорода стартовала процедура изъятия двух многоквартирных домов для муниципальных нужд. Соответствующие постановления размещены на официальном портале городской администрации.

Один из объектов расположен на улице Обозной, 5. Еще три года назад он получил статус аварийного и подлежащего сносу. В настоящее время власти приступили к изъятию помещений внутри здания, а также участка земли площадью 466 кв. метров, на котором оно расположено.

Второе постановление касается дома №17 на улице Большие Овраги. Этой осенью строение также признали аварийным, однако в его случае предусмотрена реконструкция. Муниципалитет планирует изъять как квартиры, так и прилегающий участок площадью 825 квадратных метров.

Правообладателям обещана компенсация за изымаемую недвижимость.

Ранее стало известно, что Апелляционный суд отказал в сносе кафе Андрея Климентьева.

Также сообщалось, что в Канавине начался демонтаж аварийного ДК имени Ленина.