Общество

Выбран подрядчик для строительства дома под расселение в Сормове

03 декабря 2025 14:29 Общество
Выбран подрядчик для строительства дома под расселение в Сормове

В Сормовском районе Нижнего Новгорода выбрали подрядчика для возведения нового жилого дома, предназначенного для переселения граждан из аварийного жилья. Победителем открытого конкурса стало ООО "Мостопроектстрой".

Информация о заключённом контракте размещена на портале госзакупок 2 декабря 2025 года. Заказчиком выступает муниципальное учреждение "ГлавУКС". Начальная стоимость проекта составляла 1,495 млрд рублей.  

Напомним, что в рамках проекта планируется строительство 10-этажного дома общей площадью 21 тысяча квадратных метров. В здании будет 280 квартир — от однокомнатных до четырёхкомнатных.

Первый этаж жилого комплекса займут квартиры, адаптированные для маломобильных граждан, а также встроенные офисные помещения.

Проектирование объекта, включая получение всех необходимых разрешений, должно завершиться к середине 2026 года. Строительство начнётся в августе того же года, а окончание работ запланировано на октябрь 2027 года.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде уже возводятся три дома для переселенцев, в том числе, на улице Зайцева в Сормове. 

Всего в 2025 году в областном центре планируется расселить более 50 ветхих домов.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Ветхий фонд Сормовский район Строительство
