34 аварийных многоквартирных дома снесли в Нижнем Новгороде в 2025 году

Фото: Кира Мишина

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

В 2025 году в Нижнем Новгороде было снесено 34 аварийных многоквартирных дома. Об этом стало известно на заседании постоянной комиссии думы по городскому хозяйству, передает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

Как сообщил исполняющий обязанности директора департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации Сергей Самсонов, на 1 ноября 2025 года на территории города насчитывается более 9,6 тысячи многоквартирных домов. Из них 500 признаны аварийными в установленном порядке и подлежат сносу или реконструкции.

По его словам, на реализацию мероприятий по сносу аварийного жилья в период с 2023 по 2025 год было выделено 127 млн рублей. Из них 82 млн — средства городского бюджета, ещё 45 млн — субсидии из областного бюджета.

"Всего в 2023–2025 годах в рамках выделенного финансирования было снесено 95 домов: в 2023 году — 12, в 2024 году — 49, в 2025 году — 34", - сказал Самсонов.

Он добавил, что в бюджете на 2026 год на снос аварийных домов предусмотрено 47 млн рублей. В настоящее время совместно с районными администрациями прорабатываются адреса объектов, подлежащих демонтажу.

Ранее сообщалось, что в рамках региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилья до 2030 года планируется расселение более 6 тысяч человек из около 250 МКД. Также стало известно, что выбран подрядчик для строительства десятиэтажного дома для переселенцев в Сормове. Завершить работы он должен будет к октябрю 2027 года. Тем временем в Нижнем Новгороде уже возводятся три МКД для этой категории граждан, в том числе, на улице Зайцева.

Также стало известно, что Нижегородская область получила еще 1,9 млрд рублей на расселение аварийных домов.