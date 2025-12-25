Роскомнадзор опроверг слухи о блокировке стримингового сервиса Twitch

Фото:
Роскомнадзор официально заявил, что не ограничивает работу стримингового сервиса Twitch на территории России. Об этом сообщает 360.ru.
Несмотря на слухи о снижении активности Twitch в России, пользователи всё ещё могут без проблем смотреть трансляции. Однако ранее в интернете начали появляться сообщения о трудностях с доступом к контенту.
Стоит отметить, что недавно Роскомнадзор обновил системы защиты от киберугроз. Это привело к сбоям в работе VPN-сервисов в стране. В результате пользователи столкнулись с проблемами при попытке обойти блокировки и получить доступ к иностранным ресурсам.
Напомним, в начале декабря Роскомнадзор ограничил доступ к популярной игре Roblox , а также ввёл ограничения на использование сервиса FaceTime. Это решение было связано с борьбой с противоправной деятельностью в интернете.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+