Роскомнадзор ограничил доступ к Roblox на территории РФ Общество

Фото: с сайта unsplash.com

Игровая платформа Roblox была заблокирована в России из-за серьёзных нарушений. Об этом заявили в пресс-службе Роскомнадзора, передаёт 360.ru.

По информации ведомства, на платформе неоднократно обнаруживали контент, который пропагандирует экстремистскую и террористическую деятельность, призывает к насилию и продвигает ЛГБТ-тематику. При этом внутренняя система модерации не обеспечивала должного уровня безопасности.

В Роскомнадзоре отметили, что нарушения происходят даже в игровых комнатах и локациях, где пользователи могут участвовать в сценариях, имитирующих террористические акты, нападения на школы и азартные игры. Также зафиксированы случаи сексуального насилия и домогательств в игре, включая вымогательство интимных фотографий и принуждение к развратным действиям.

Ранее Роскомнадзор неоднократно обращался к администрации Roblox с требованием ограничить доступ к материалам, нарушающим законодательство.

Напомним, что виртуальный Нижний Новгород появился в Roblox. Кроме того, наш город первым в России создал спортивную метавселенную.

*движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ