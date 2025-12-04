Назван новый срок достройки станций метро в Нижнем Новгороде
Роскомнадзор ограничил работу FaceTime на территории РФ

Роскомнадзор ввёл ограничения на использование FaceTime в России, передаёт 360.ru Ведомство утверждает, что сервис Apple стал инструментом для вербовки террористов, мошенничества и других преступлений.

FaceTime позволяет совершать видео- и аудиозвонки и является неотъемлемой частью экосистемы Apple. Технология доступна на iPhone, iPod Touch, iPad, iMac и MacBook.

В Роскомнадзоре заявили, что злоумышленники используют FaceTime для вербовки исполнителей террористических актов, совершения мошеннических действий и других противоправных действий против граждан.

Проблемы с работой FaceTime в России начались ещё в сентябре. К концу этого месяца сервис практически перестал функционировать.

Эксперты в области кибербезопасности отмечают, что преступники часто используют FaceTime из-за кажущейся безопасности, которую обеспечивает экосистема Apple. Злоумышленники представляются сотрудниками государственных органов, банков или других организаций и предлагают перейти на FaceTime-звонки под предлогом защищённости.

Ранее Роскомнадзор ограничил доступ к другому популярному сервису — Roblox. Это решение также связано с борьбой с противоправной деятельностью в интернете.

