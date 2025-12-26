Заведующую складом нижегородской ГКБ №40 оштрафовали за мошенничество Происшествия

Сотрудница больницы №40 Нижнего Новгорода признана виновной в мошенничестве, связанном с заключением контрактов на поставку медицинских материалов. Об этом сообщила пресс-служба Автозаводского районного суда.

Суд установил, что с июня 2021 года по октябрь 2024-го, исполняя обязанности заведующей складом, она участвовала в выборе поставщиков. Используя свое положение, женщина способствовала заключению контрактов с определенными фирмами, занижая стоимость их коммерческих предложений по сравнению с конкурентами.

За это она регулярно получала незаконные выплаты — около 10% от суммы каждой сделки. Общий доход от противоправных действий составил 171,2 тысячи рублей.

Изначально женщину обвиняли в получении взятки. Однако в ходе разбирательства выяснилось, что подсудимая не имела полномочий в сфере закупок и не выполняла должностные функции, связанные с заключением контрактов. Поэтому суд переквалифицировал обвинение на мошенничество (ч.1 ст. 159 УК РФ).

Женщине назначено наказание в виде штрафа в 100 тысяч рублей. С учетом содержания под домашним арестом и запрета определённых действий, сумма штрафа снижена до 50 тысяч рублей. Приговор в законную силу пока не вступил.

