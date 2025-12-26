Начальницу отдела нижегородской "Кадастровой оценки" осудят за мошенничество Происшествия

В Автозаводском районном суде Нижнего Новгорода рассматривается уголовное дело в отношении бывшей начальницы правового отдела ГБУ НО "Кадастровая оценка". Об этом сообщила пресс-служба суда.

Женщину обвиняют в мошенничестве с использованием служебного положения (ч.3 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, с марта по сентябрь 2023 года обвиняемая, находясь на государственной должности, ввела в заблуждение представителей коммерческой компании. Она убедила их в возможности установить кадастровую стоимость земельного участка на уровне рыночной, что не соответствует действующим процедурам.

За свои "услуги" чиновница потребовала перевести на ее банковский счет 80 тысяч рублей. Полученные деньги она использовала по собственному усмотрению.

Обвиняемая не признает вину. В качестве меры пресечения ей избрана подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее сообщалось, что аферист из Москвы регистрировал вымышленных детей в разных регионах России, в том числе в Нижнем Новгороде, ради получения выплат.