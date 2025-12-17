Утверждена индексация тарифов ЖКХ в Нижегородской области
Нижегородское метро могут продлить до улицы Генерала Ивлиева
Самозанятые смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
Выяснилось, как обезопасить покупку квартиры у пожилого собственника
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
17 декабря 2025 11:08Автосервис полыхает на 450 кв. метрах в Щербинках
17 декабря 2025 10:56Бывший глава "Теплоэнерго" дал новые показания по делу о превышении полномочий
17 декабря 2025 10:10Нижегородского экс-полицейского осудят за махинации с протезами
16 декабря 2025 18:30В Госдуме потребовали усилить охрану российских школ
16 декабря 2025 14:16Экс-ректор НГАТУ Воротников останется в СИЗО до 13 января
16 декабря 2025 13:50Суд оставил нижегородского экс-чиновника Бортникова под стражей до 9 января
16 декабря 2025 10:00Водитель такси спас деньги 92-летней нижегородки от мошенников
16 декабря 2025 06:33Учительница из Заволжья отдала мошенникам почти 5 млн рублей
15 декабря 2025 19:45Нижегородская компания заплатит штраф в полмиллиона рублей за коррупцию
15 декабря 2025 18:46Названа причина таинственной смерти прохожего на улице Родионова
Происшествия

Бывший глава "Теплоэнерго" дал новые показания по делу о превышении полномочий

17 декабря 2025 10:56 Происшествия
Бывший глава Теплоэнерго дал новые показания по делу о превышении полномочий

Фото: Александр Воложанин

Экс-руководитель АО "Теплоэнерго" (ныне — АО "Объединённый коммунальный оператор") Илья Халтурин выступил в суде по второму эпизоду обвинения в превышении должностных полномочий. Как сообщает "Коммерсантъ-Приволжье", речь идёт о контракте на реконструкцию магистрального трубопровода на проспекте Гагарина и квартальных теплосетей на улице Кулибина.

По версии следствия, в 2023 году коммунальное предприятие без проведения торгов заключило договор с ООО "Строительные технологии" на проектирование, экспертизу и строительство. Следователи утверждают, что у подрядчика имелась налоговая задолженность, что исключало возможность его участия в контрактной системе.

После того, как подрядчик сорвал сроки, Халтурин, как указано в обвинительном заключении, принял решение не взыскивать с компании более 3 млн рублей неустойки и штрафов. Следствие считает это незаконным.

На заседании Халтурин пояснил, что проект модернизации теплосетей финансировался за счёт льготного займа от Фонда развития территорий. В 2022 году Фонд выделил 150 млрд рублей на обновление коммунальной инфраструктуры в регионах, и Нижегородская область вместе с "Теплоэнерго" получила 5,5 млрд рублей под 3% годовых сроком на 25 лет. Из этих средств планировалось отремонтировать 176 участков, 101 из которых — в 2023 году.

По словам подсудимого, найти квалифицированных подрядчиков оказалось непросто: рынок был ограничен, а требования к исполнителям высоки. Проведённые торги не привели к заключению контракта — ни одна компания не подала заявку. Это дало основание заключить договор с единственным поставщиком.

Когда подрядчик не завершил работы к 1 сентября, срок действия контракта был продлён до 31 декабря. Халтурин отметил, что это соответствовало условиям займа: все работы должны были быть завершены до конца года. Он подчеркнул, что в этой ситуации не видел оснований для применения штрафных санкций.

Ранее Илья Халтурин уже давал показания по первому эпизоду дела, связанному с проектом модернизации Нагорной теплоцентрали.

Третий эпизод касается повышения зарплаты Якову Гиркину — руководителю дочерней структуры "Теплоэнергоремонт-НН", ранее получившему условный срок за превышение полномочий. Следствие полагает, что дополнительные выплаты были направлены на оплату адвокатов. Свои объяснения по этому эпизоду Халтурин намерен дать на следующем заседании суда. Оно состоится 22 декабря. 

По всем трём пунктам обвинения бывший директор вины не признаёт.

Напомним, что Илья Халтурина был арестован в Нижнем Новгороде в июле 2024 года. Летом 2025-го его снова задержали сразу после выхода из СИЗО.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Суд Теплоэнерго Уголовное дело
Поделиться:
Новости по теме
16 декабря 2025 14:16Экс-ректор НГАТУ Воротников останется в СИЗО до 13 января
16 декабря 2025 13:50Суд оставил нижегородского экс-чиновника Бортникова под стражей до 9 января
15 декабря 2025 12:06Экс-глава ГУММиД Андрей Левдиков останется в СИЗО до 15 февраля
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Двухэтажный Буревестник снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
03 декабря 2025 17:47Двухэтажный "Буревестник" снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных