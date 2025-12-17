Бывший глава "Теплоэнерго" дал новые показания по делу о превышении полномочий Происшествия

Фото: Александр Воложанин

Экс-руководитель АО "Теплоэнерго" (ныне — АО "Объединённый коммунальный оператор") Илья Халтурин выступил в суде по второму эпизоду обвинения в превышении должностных полномочий. Как сообщает "Коммерсантъ-Приволжье", речь идёт о контракте на реконструкцию магистрального трубопровода на проспекте Гагарина и квартальных теплосетей на улице Кулибина.

По версии следствия, в 2023 году коммунальное предприятие без проведения торгов заключило договор с ООО "Строительные технологии" на проектирование, экспертизу и строительство. Следователи утверждают, что у подрядчика имелась налоговая задолженность, что исключало возможность его участия в контрактной системе.

После того, как подрядчик сорвал сроки, Халтурин, как указано в обвинительном заключении, принял решение не взыскивать с компании более 3 млн рублей неустойки и штрафов. Следствие считает это незаконным.

На заседании Халтурин пояснил, что проект модернизации теплосетей финансировался за счёт льготного займа от Фонда развития территорий. В 2022 году Фонд выделил 150 млрд рублей на обновление коммунальной инфраструктуры в регионах, и Нижегородская область вместе с "Теплоэнерго" получила 5,5 млрд рублей под 3% годовых сроком на 25 лет. Из этих средств планировалось отремонтировать 176 участков, 101 из которых — в 2023 году.

По словам подсудимого, найти квалифицированных подрядчиков оказалось непросто: рынок был ограничен, а требования к исполнителям высоки. Проведённые торги не привели к заключению контракта — ни одна компания не подала заявку. Это дало основание заключить договор с единственным поставщиком.

Когда подрядчик не завершил работы к 1 сентября, срок действия контракта был продлён до 31 декабря. Халтурин отметил, что это соответствовало условиям займа: все работы должны были быть завершены до конца года. Он подчеркнул, что в этой ситуации не видел оснований для применения штрафных санкций.

Ранее Илья Халтурин уже давал показания по первому эпизоду дела, связанному с проектом модернизации Нагорной теплоцентрали.

Третий эпизод касается повышения зарплаты Якову Гиркину — руководителю дочерней структуры "Теплоэнергоремонт-НН", ранее получившему условный срок за превышение полномочий. Следствие полагает, что дополнительные выплаты были направлены на оплату адвокатов. Свои объяснения по этому эпизоду Халтурин намерен дать на следующем заседании суда. Оно состоится 22 декабря.

По всем трём пунктам обвинения бывший директор вины не признаёт.

Напомним, что Илья Халтурина был арестован в Нижнем Новгороде в июле 2024 года. Летом 2025-го его снова задержали сразу после выхода из СИЗО.