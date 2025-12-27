Движение у "Нагорного" в Нижнем Новгороде ограничат на день из-за мероприятий Общество

Фото: мэрия Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде 28 декабря 2025 года ограничат движение транспорта у дома №29 по проспекту Гагарина. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Ограничения будут действовать с 07:00 до 23:00 из-за проведения мероприятия.

Водителей просят заранее убрать автомобили из зоны перекрытия. Машины, оставленные в пределах ограниченного участка, будут эвакуированы. Уточнить информацию о перемещенных транспортных средствах можно по телефону справочной службы: 417-17-07.

