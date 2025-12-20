Парковку на улице Радищева в Нижнем Новгороде запретят с 9 января

С 9 января 2026 года в Нижнем Новгороде вводится ограничение на остановку и стоянку автомобилей на участке улицы Радищева в районе дома № 21. Об этом сообщили в мэрии.
Мера направлена на обеспечение свободного проезда транспорта и повышение безопасности дорожного движения на данном участке.
Водителей просят заранее убрать свои автомобили из зоны действия ограничений. В случае нарушения машины будут принудительно эвакуированы.
Ранее сообщалось, что парковку также ограничат на улице Александровская слобода. Мера начнет действовать с 7 января.
