Общество

Парковку на улице Радищева в Нижнем Новгороде запретят с 9 января

20 декабря 2025 11:14 Общество
Парковку на улице Радищева в Нижнем Новгороде запретят с 9 января

С 9 января 2026 года в Нижнем Новгороде вводится ограничение на остановку и стоянку автомобилей на участке улицы Радищева в районе дома № 21. Об этом сообщили в мэрии.

Мера направлена на обеспечение свободного проезда транспорта и повышение безопасности дорожного движения на данном участке.

Водителей просят заранее убрать свои автомобили из зоны действия ограничений. В случае нарушения машины будут принудительно эвакуированы.

Ранее сообщалось, что парковку также ограничат на улице Александровская слобода. Мера начнет действовать с 7 января.

Теги:
Автомобили Транспортные ограничения
