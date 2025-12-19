Движение ограничат на улице Провиантской из-за строительных работ Общество

В Нижнем Новгороде временно перекроют движение транспорта на участке улицы Провиантская в районе дома №16А. Об этом сообщили в городском дептрансе.

Ограничения будут действовать с 6:00 22 декабря до 6:00 30 декабря.

Причиной перекрытия станут строительно-монтажные работы. Для автомобилистов организуют объезд по соседним улицам. Водителей просят быть особенно внимательными в зоне проведения работ и следовать указаниям дорожных знаков.

Ранее сообщалось, что участок улицы Ильинской останется закрытым для транспорта до 31 декабря.