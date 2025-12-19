Выяснилось, как обезопасить покупку квартиры у пожилого собственника
Общество

Движение ограничат на улице Провиантской из-за строительных работ

19 декабря 2025 20:15 Общество
Движение ограничат на улице Провиантской из-за строительных работ

В Нижнем Новгороде временно перекроют движение транспорта на участке улицы Провиантская в районе дома №16А. Об этом сообщили в городском дептрансе.

Ограничения будут действовать с 6:00 22 декабря до 6:00 30 декабря.

Причиной перекрытия станут строительно-монтажные работы. Для автомобилистов организуют объезд по соседним улицам. Водителей просят быть особенно внимательными в зоне проведения работ и следовать указаниям дорожных знаков.

Ранее сообщалось, что участок улицы Ильинской останется закрытым для транспорта до 31 декабря. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

