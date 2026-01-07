Нижегородцы могут подтверждать возраст с помощью цифрового ID в Max

Нижегородцы теперь могут подтверждать свой возраст с помощью цифрового ID в мессенджере Max. Новый сервис позволяет использовать электронные документы при покупке товаров, доступных только совершеннолетним.
Чтобы воспользоваться функцией, необходимо открыть в приложении раздел "Профиль", затем выбрать пункт "Цифровой ID" и нажать "Подтвердить возраст". После этого формируется QR-код, который можно показать продавцу. При сканировании на экране отобразится только информация о том, достиг ли пользователь 18 лет. Личные данные — такие как имя, фамилия или дата рождения — третьим лицам не раскрываются.
Дополнительно через цифровой ID можно перейти в приложение "Госуслуги" и посмотреть реквизиты документов. Для этого достаточно выбрать нужный документ, например, паспорт, СНИЛС или полис ОМС, и нажать "Показать в Госуслугах".
Создать и использовать цифровой ID можно лишь на одном устройстве. Его применение добровольное, но при этом он приравнивается к бумажным документам.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что запуск отечественного мессенджера Max стал важным шагом к полному цифровому суверенитету страны. Создание подобных решений входит в задачи нацпроекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства".
Ранее сообщалось, что нижегородцы могут записаться на прием к врачу через чат-бот в мессенджере MAX.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+