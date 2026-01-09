Управление ГОЧС напомнило нижегородцам об опасности выхода на лёд Общество

Фото: с сайта ru.freepik.com

В Нижнем Новгороде ледяной покров на водоёмах сейчас крайне непрочен и представляет серьёзную угрозу для жизни людей. Об этом предупреждают в Управлении ГОЧС Нижнего Новгорода.

Особенно важно быть внимательными родителям, чьи дети играют вблизи водоёмов. Михаил Баранов, директор управления ГОЧС по Нижнему Новгороду, подчеркнул, что любители зимней рыбалки, стремясь добыть сомнительный улов, подвергают свою жизнь большому риску. В настоящее время толщина льда минимальна, а его поверхность неоднородна, особенно в местах с быстрым течением. Он также отметил, что любой выход на лёд может быть смертельным, особенно для детей. Любые игры на льду могут привести к трагедии, поэтому родители должны постоянно следить за своими детьми.

Управление ГОЧС напомнило о главных правилах безопасного поведения на льду:

Перед выходом на лёд убедитесь в его надёжности. Пользуйтесь уже проложенными тропами. Если их нет, наметьте маршрут на берегу, возьмите с собой прочную длинную палку и обходите подозрительные участки. При появлении признаков непрочности льда, таких как треск, прогиб или вода на поверхности, немедленно возвращайтесь на берег. Двигайтесь с широко расставленными ногами, не отрывая их от льда, или ползите, если это необходимо. Не допускайте скопления людей и грузов в одном месте на льду. Избегайте выхода на лёд в плохую погоду: туман, снегопад, дождь или ночью. Обходите перекаты, полыньи, проруби и края льда. Если вы не уверены в безопасности, лучше обойти опасный участок по берегу.

Если вы стали свидетелем несчастного случая на водоёме или оказались в подобной ситуации, и у вас есть возможность сообщить о происшествии, немедленно звоните по телефонам 101, 112 или 268-11-00.