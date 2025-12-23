Провалившегося под лед рыбака спасли на озере в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: Александр Воложанин

Сотрудники МЧС спасли провалившегося под лед рыбака на озере Земснаряд в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области.

Мужчину обнаружили в полынье. Прохожие пытались ему помочь, но тщетно. Потребовались профессионалы. Пострадавшего обвязали веревкой и вытянули на берег.

У рыбака переохлаждение. Его госпитализировали.

В МЧС в очередной раз напоминают, что лед на водоемах недостаточно крепкий. Выходить на него небезопасно.

Сообщалось, что в России предложили ввести ввести штрафы до 100 тысяч рублей для тех, кто будет выходить на лед в опасные периоды года.