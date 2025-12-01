58-летний рыбак утонул в Нижегородской области Происшествия

Фото: Александр Воложанин

Тело 58-летнего рыбака достали из озера Отрешное в районе СНТ "Окские дали" Павловского округа, сообщили в региональном управлении МЧС.

Предварительно, он ушел на рыбалку 30 ноября и не вернулся.

Детали трагедии выясняют правоохранители.

Напомним, что в начале ноября в Сергаче утонул 45-летний мужчина. Аналогичный инцидент произошел потом и в Нижнем Новгороде.