58-летний рыбак утонул в Нижегородской области

Фото:
Тело 58-летнего рыбака достали из озера Отрешное в районе СНТ "Окские дали" Павловского округа, сообщили в региональном управлении МЧС.
Предварительно, он ушел на рыбалку 30 ноября и не вернулся.
Детали трагедии выясняют правоохранители.
Напомним, что в начале ноября в Сергаче утонул 45-летний мужчина. Аналогичный инцидент произошел потом и в Нижнем Новгороде.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+