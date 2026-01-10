Пассажиров перенаправленного в Нижний Новгород рейса отправят в Москву автобусом Общество

Фото: с сайта ru.freepik.com

Аэрофлот продолжает активно работать над минимизацией последствий ограничений на приём рейсов в аэропорту Шереметьево, введённых 10 января из-за неблагоприятных погодных условий.

К 11:00 уже семь рейсов авиакомпании были перенаправлены на запасные аэродромы, три из них - в Нижний Новгород.

Экипажи, завершив работу, уже не смогут вернуться к выполнению рейсов, поэтому пассажиры, следовавшие в Москву из Хургады, будут перевезены автобусами, а те, кто летел из Еревана, временно размещены в гостинице. Пассажиры рейса из Стамбула ожидают возможности продолжить полёт после возобновления работы аэропорта Шереметьево.

Всем пассажирам предоставляется обслуживание в строгом соответствии с Федеральными авиационными правилами Российской Федерации.

Напомним, аэропорт Чкалов в качестве запасного аэродрома принял четыре международных рейса. Для удобства пассажиров в аэропорту организованы пункты с питьевой водой, установлены кулеры и предоставлены мягкие сиденья (пуфы и матрасы). Приволжская транспортная прокуратура следит за соблюдением прав пассажиров.