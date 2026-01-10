Автобусные маршруты Нижнего Новгорода изменятся с 1 января
Куда сходить в новогодние каникулы-2026 в Нижнем Новгороде
Графики работы банков, поликлиник и почты в новогодние праздники
Какие медицинские услуги станут бесплатными для нижегородцев
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
10 января 2026 11:55Пассажиров перенаправленного в Нижний Новгород рейса отправят в Москву автобусом
10 января 2026 11:20Более 25 тысяч кв. м дорожного покрытия отремонтировали в Канавине в 2025 году
10 января 2026 10:56Мороз окрепнет в Нижегородской области в последние дни новогодних каникул
10 января 2026 10:34Транспортная прокуратура следит за задержкой авиарейсов в Нижнем Новгороде
10 января 2026 10:07Кадровый центр помог трудоустроиться более 500 нижегородцам с инвалидностью
10 января 2026 09:15Снегопады сохранятся в Нижнем Новгороде и области на весь день 10 января
10 января 2026 08:47Авиарейсы до Шереметьева перенаправляются в Нижний Новгород из-за плохой погоды
09 января 2026 19:14Нижегородцы написали обращение к Татьяне Ким по строительству склада в Новинках
09 января 2026 17:41В Варнавинском округе простились с погибшим в зоне СВО Сергеем Крючковым
09 января 2026 16:57Управление ГОЧС напомнило нижегородцам об опасности выхода на лёд
Общество

Пассажиров перенаправленного в Нижний Новгород рейса отправят в Москву автобусом

10 января 2026 11:55 Общество
Пассажиров перенаправленного в Нижний Новгород рейса отправят в Москву автобусом

Фото: с сайта ru.freepik.com

Аэрофлот продолжает активно работать над минимизацией последствий ограничений на приём рейсов в аэропорту Шереметьево, введённых 10 января из-за неблагоприятных погодных условий.

К 11:00 уже семь рейсов авиакомпании были перенаправлены на запасные аэродромы, три из них - в Нижний Новгород.

Экипажи, завершив работу, уже не смогут вернуться к выполнению рейсов, поэтому пассажиры, следовавшие в Москву из Хургады, будут перевезены автобусами, а те, кто летел из Еревана, временно размещены в гостинице. Пассажиры рейса из Стамбула ожидают возможности продолжить полёт после возобновления работы аэропорта Шереметьево.

Всем пассажирам предоставляется обслуживание в строгом соответствии с Федеральными авиационными правилами Российской Федерации.

Напомним, аэропорт Чкалов в качестве запасного аэродрома принял четыре международных рейса. Для удобства пассажиров в аэропорту организованы пункты с питьевой водой, установлены кулеры и предоставлены мягкие сиденья (пуфы и матрасы). Приволжская транспортная прокуратура следит за соблюдением прав пассажиров.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Авиакомпания Аэропорт Погода
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как прошла Рождественская фиеста в Нижнем Новгороде: фоторепортаж
06 января 2026 19:20Как прошла "Рождественская фиеста" в Нижнем Новгороде: фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных