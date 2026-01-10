Какие медицинские услуги станут бесплатными для нижегородцев
Куда сходить в новогодние каникулы-2026 в Нижнем Новгороде
Автобусные маршруты Нижнего Новгорода изменятся с 1 января
Графики работы банков, поликлиник и почты в новогодние праздники
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
10 января 2026 11:20Более 25 тысяч кв. м дорожного покрытия отремонтировали в Канавине в 2025 году
10 января 2026 10:56Мороз окрепнет в Нижегородской области в последние дни новогодних каникул
10 января 2026 10:34Транспортная прокуратура следит за задержкой авиарейсов в Нижнем Новгороде
10 января 2026 10:07Кадровый центр помог трудоустроиться более 500 нижегородцам с инвалидностью
10 января 2026 09:15Снегопады сохранятся в Нижнем Новгороде и области на весь день 10 января
10 января 2026 08:47Авиарейсы до Шереметьева перенаправляются в Нижний Новгород из-за плохой погоды
09 января 2026 19:14Нижегородцы написали обращение к Татьяне Ким по строительству склада в Новинках
09 января 2026 17:41В Варнавинском округе простились с погибшим в зоне СВО Сергеем Крючковым
09 января 2026 16:57Управление ГОЧС напомнило нижегородцам об опасности выхода на лёд
09 января 2026 16:11Нижегородцам рассказали, куда обращаться по вопросам уборки снега и других ЧП
Общество

Транспортная прокуратура следит за задержкой авиарейсов в Нижнем Новгороде

10 января 2026 10:34 Общество
Транспортная прокуратура следит за задержкой авиарейсов в Нижнем Новгороде

Приволжская транспортная прокуратура следит за соблюдением прав пассажиров в аэропортах Нижнего Новгорода, Самары, Казани и Уфы, сообщили в пресс-службе ведомства.

Сегодня, 10 января, в аэропортах Самары, Казани и Уфы были зафиксированы задержки рейсов по разным причинам. В частности, из-за неблагоприятных погодных условий в Москве часть рейсов была перенаправлена в Нижний Новгород.

Для защиты прав пассажиров, чьи рейсы были задержаны, транспортные прокуратуры Нижегородской, Куйбышевской, Татарской и Уфимской областей проводят надзорные мероприятия. В соответствии с федеральными авиационными правилами, пассажирам положен определённый набор услуг в случае задержки рейса.

В аэропортах организованы специальные мобильные приёмные, где пассажиры могут получить необходимую информацию и помощь. Также ведётся работа по оперативному решению возникающих проблем.

Напомним, в нижегородском аэропорту для удобства пассажиров организованы пункты с питьевой водой, установлены кулеры и предоставлены мягкие сиденья (пуфы и матрасы).

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Авиаперевозки Аэропорт Прокуратура
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как прошла Рождественская фиеста в Нижнем Новгороде: фоторепортаж
06 января 2026 19:20Как прошла "Рождественская фиеста" в Нижнем Новгороде: фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных