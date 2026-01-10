Транспортная прокуратура следит за задержкой авиарейсов в Нижнем Новгороде Общество

Приволжская транспортная прокуратура следит за соблюдением прав пассажиров в аэропортах Нижнего Новгорода, Самары, Казани и Уфы, сообщили в пресс-службе ведомства.

Сегодня, 10 января, в аэропортах Самары, Казани и Уфы были зафиксированы задержки рейсов по разным причинам. В частности, из-за неблагоприятных погодных условий в Москве часть рейсов была перенаправлена в Нижний Новгород.

Для защиты прав пассажиров, чьи рейсы были задержаны, транспортные прокуратуры Нижегородской, Куйбышевской, Татарской и Уфимской областей проводят надзорные мероприятия. В соответствии с федеральными авиационными правилами, пассажирам положен определённый набор услуг в случае задержки рейса.

В аэропортах организованы специальные мобильные приёмные, где пассажиры могут получить необходимую информацию и помощь. Также ведётся работа по оперативному решению возникающих проблем.

Напомним, в нижегородском аэропорту для удобства пассажиров организованы пункты с питьевой водой, установлены кулеры и предоставлены мягкие сиденья (пуфы и матрасы).