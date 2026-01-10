Авиарейсы до Шереметьева перенаправляются в Нижний Новгород из-за плохой погоды Общество

Фото: Аэропорт им. Чкалова

Из-за неблагоприятных погодных условий в Москве аэропорт Нижнего Новгорода им.Чкалова временно принимает рейсы, следующие в Шереметьево .

Как рассказали в пресс-службе воздушной гавани, из-за сильного снегопада и низкой видимости в Шереметьево временно приостановлены все операции по приёму и отправке самолётов. Это решение направлено на обеспечение безопасности пассажиров и экипажа.

Самолёты, которые должны были приземлиться в Шереметьево, были перенаправлены в другие аэропорты, включая Нижний Новгород. В частности, аэропорт Чкалов принял четыре международных рейса: из Стамбула, Еревана и два рейса из Хургады.

Пассажиры этих рейсов проходят пограничный контроль и ожидают вылета в терминалах. С ними работают сотрудники авиакомпаний, которые предоставляют всю необходимую информацию.

Для удобства пассажиров в аэропорту организованы пункты с питьевой водой, установлены кулеры и предоставлены мягкие сиденья (пуфы и матрасы).

На данный момент задерживаются рейсы SU-1869 (Ереван) до 17:10 и SU-421 (Хургада) до 19:00.

Важно отметить, что расписание нижегородского аэропорта остаётся прежним, и на данный момент никаких изменений не планируется. Однако перед поездкой в аэропорт рекомендуется проверять статус рейса через онлайн-сервисы, чтобы избежать возможных задержек.