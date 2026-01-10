Куда сходить в новогодние каникулы-2026 в Нижнем Новгороде
Общество

Пассажиры двух авиарейсов остаются в Нижнем Новгороде из-за непогоды в Москве

10 января 2026 14:44 Общество
Пассажиры двух авиарейсов остаются в Нижнем Новгороде из-за непогоды в Москве

Фото: с сайта ru.freepik.com

В аэропорту Нижнего Новгорода всё ещё находятся пассажиры двух рейсов, которые были перенаправлены в город из-за сложных погодных условий в аэропорту Шереметьево. об этом уведомили в пресс-службе аэропорта Чкалов

Пассажиры рейса SU-1869 авиакомпании "Аэрофлот", следовавшего из Еревана, временно размещены в гостинице.

Пассажирам рейса SU-421 из Хургады был организован трансфер в Москву на автобусе - им воспользовались 35 человек. Остальные пассажиры этого рейса приняли решение добираться до столицы самостоятельно.

Рейс SU-6376, следовавший в Москву из Ижевска, также задержан до 18:00. Пассажиры ожидают вылета в терминале аэропорта Чкалов. Представители авиакомпании находятся рядом с ними, предоставляя необходимую поддержку и питание.

Напомним, аэропорт Чкалов в качестве запасного аэродрома принял четыре международных рейса и один - внутренних линий. Для удобства пассажиров в аэропорту организованы пункты с питьевой водой, установлены кулеры и предоставлены мягкие пуфы и матрасы. Приволжская транспортная прокуратура следит за соблюдением прав пассажиров.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
Авиаперевозки Аэропорт Транспорт
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных