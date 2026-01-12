Движение встало из-за ДТП на трассе М‑12 в Арзамасском округе Общество

Фото: Яндекс Карты

На 446 км федеральной трассе М-12 в Арзамасском районе из-за ДТП парализовано движение в сторону Казани. Об этом сообщает "Автодор".

Водителям предлагают воспользоваться альтернативным путем. Для объезда аварийного участка можно использовать 442-й километр той же трассы, где движение осуществляется в штатном режиме.

Напомним, в начале января трассу М-12 закрывали в Татарстане для автобусов и грузовиков из-за неблагоприятных погодных и дорожных условий.