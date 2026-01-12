Куда сходить в новогодние каникулы-2026 в Нижнем Новгороде
Последние новости рубрики Общество
12 января 2026 09:22Движение встало из-за ДТП на трассе М‑12 в Арзамасском округе
12 января 2026 09:00Пробки в 9 баллов сковали Нижний Новгород утром 12 января
11 января 2026 18:15Нижегородские дорожники вывезли 142 тысячи кубометров снега за четыре дня
11 января 2026 17:11Линдовскую птицефабрику через суд просят признать банкротом
11 января 2026 15:54Движение по улице Алма-Атинской ограничат на месяц в Нижнем Новгороде
11 января 2026 14:51Нижегородские фермеры получили субсидии на 43 млн рублей в 2025 году
11 января 2026 14:13Нижегородское минэкологии добилось вывоза мусора с улицы Коломенской
11 января 2026 13:46Заболеваемость гриппом может вырасти в Нижегородской области
11 января 2026 12:30Нижегородские МФЦ в 2025 году начали оказывать около 300 новых госуслуг
11 января 2026 11:58Нижегородец выиграл более миллиона в новогодней лотерее
Общество

Движение встало из-за ДТП на трассе М‑12 в Арзамасском округе

12 января 2026 09:22 Общество
Движение встало из-за ДТП на трассе М‑12 в Арзамасском округе

Фото: Яндекс Карты

На 446 км федеральной трассе М-12 в Арзамасском районе из-за ДТП парализовано движение в сторону Казани. Об этом сообщает "Автодор".

Водителям предлагают воспользоваться альтернативным путем. Для объезда аварийного участка можно использовать 442-й километр той же трассы, где движение осуществляется в штатном режиме.

Напомним, в начале января трассу М-12 закрывали в Татарстане для автобусов и грузовиков из-за неблагоприятных погодных и дорожных условий. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Дороги М-12
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных