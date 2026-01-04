Графики работы банков, поликлиник и почты в новогодние праздники
04 января 2026
Трассу М-12 временно закрыли для автобусов и грузовиков в Татарстане

Фото: freepik.com

ГАИ временно ограничила движение автобусов и грузовиков на федеральной трассе М-12 "Восток", проходящей через Нижегородскую область. 

Как сообщили в госкомпании "Автодор", ограничения действуют на участке трассы с 700 по 836 км в Татарстане. Причина – неблагоприятные метеорологические и дорожные условия. 

Для борьбы с непогодой задействовано 16 комбинированных дорожных машин, четыре трактора, грузовой эвакуатор и шесть экипажей аварийных комиссаров. 

Водителей легковушек призывают отложить поездки до улучшения погоды. 

По данным синоптиков, в ближайшие сутки в соседнем Татарстане прогнозируются сильный мокрый снег, ухудшение видимости до 500 метров и порывистый ветер.

Ранее сообщалось, из-за непогоды нижегородскому аэропорту приходится экстренно принимать авиарейсы, следующие в Казань. 

Напомним также, что в 2026 году проезд по М-12 станет дороже

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал.

