Беспилотные фуры начнут испытывать на трассе М-12 в Нижегородской области Экономика

Нижегородская область стала одним из регионов, где пройдет апробация беспилотных грузовиков в рамках экспериментально-правового режима. Об этом говорится в постановлении №1790, подписанном премьер-министром Михаилом Мишустиным 13 ноября 2025 года.

Помимо Нижегородской области в эксперименте участвуют Москва, Санкт-Петербург, Московская, Ленинградская, Новгородская, Свердловская, Тверская и Владимирская области, а также республики Башкортостан, Татарстан и Чувашия.

В документе уточняется, что эксперимент продлится до 12 ноября 2028 года. В список вошли регионы, на территории которых проходит автомагистраль М-12 — одна из ключевых транспортных артерий страны.

В рамках испытаний инженеры смогут управлять грузовиками без физического контакта с рулем и педалями. Также планируется проверить безопасность транспортных средств и убедиться в отсутствии несанкционированных изменений в их конструкции.

Ранее сообщалось, что беспилотные фуры запустят на М-12 после тестирования на трассе М-11 в Подмосковье.

Напомним, что карту пунктов отдыха и электрозаправок обновили на М-12 в Нижегородской области.