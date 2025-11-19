ДК имени Ленина в Нижнем Новгороде отремонтируют в 2028 году
Миллион рублей вместо земли предложили выдавать многодетным семьям
Нижегородская область — лидер в обслуживании медоборудования
Минцифры расширило "белый список" сайтов для нижегородцев
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
19 ноября 2025 18:52Беспилотные фуры начнут испытывать на трассе М-12 в Нижегородской области
19 ноября 2025 17:59Стенд с выксунской башней Шухова признан лучшим на международной промвыставке
19 ноября 2025 17:17Объем льготных займов ФРП в Нижегородской области вырос в 2,3 раза
19 ноября 2025 17:10Инвестор заинтересовался нижегородскими "Ковалихинскими банями"
19 ноября 2025 16:47Выполнено около 90% поручений губернатора Глеба Никитин со встречи с бизнесом-2024
19 ноября 2025 16:27Еще 94 млн рублей получат нижегородские компании по шести программам Фонда содействия инновациям
19 ноября 2025 16:25Сервис "Решение вопросов инвесторов" стал доступен на сайтах администраций муниципалитетов Нижегородской области
19 ноября 2025 15:45Самая низкая безработица в стране зафиксирована в Нижегородской области
19 ноября 2025 15:02 Рост ВРП в Нижегородской области по итогам 2025 года составит около 0,4%
19 ноября 2025 14:53Борьбу с теневой занятостью обсудили на комитете по экономике ЗСНО
Экономика

Беспилотные фуры начнут испытывать на трассе М-12 в Нижегородской области

19 ноября 2025 18:52 Экономика
Беспилотные фуры начнут испытывать на трассе М-12 в Нижегородской области

Нижегородская область стала одним из регионов, где пройдет апробация беспилотных грузовиков в рамках экспериментально-правового режима. Об этом говорится в постановлении №1790, подписанном премьер-министром Михаилом Мишустиным 13 ноября 2025 года.

Помимо Нижегородской области в эксперименте участвуют Москва, Санкт-Петербург, Московская, Ленинградская, Новгородская, Свердловская, Тверская и Владимирская области, а также республики Башкортостан, Татарстан и Чувашия.

В документе уточняется, что эксперимент продлится до 12 ноября 2028 года. В список вошли регионы, на территории которых проходит автомагистраль М-12 — одна из ключевых транспортных артерий страны.

В рамках испытаний инженеры смогут управлять грузовиками без физического контакта с рулем и педалями. Также планируется проверить безопасность транспортных средств и убедиться в отсутствии несанкционированных изменений в их конструкции.

Ранее сообщалось, что беспилотные фуры запустят на М-12 после тестирования на трассе М-11 в Подмосковье.

Напомним, что карту пунктов отдыха и электрозаправок обновили на М-12 в Нижегородской области.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Автомобили М-12
Поделиться:
Новости по теме
05 ноября 2025 15:35Более 135 км дорог около М-12 восстановили в Нижегородской области
26 июня 2025 14:57Депутаты предложили внедрить беспилотные такси для замены мигрантов
02 октября 2024 19:04Около 10 тысяч машин в сутки проезжает по трассе М-12 "Восток"
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
04 ноября 2025 14:32Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных