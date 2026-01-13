СК возбудил дело после травмирования женщины наледью в Выксе Происшествия

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

В городе Выксе Нижегородской области возбуждено уголовное дело по факту травмирования местной жительницы в результате падения снега и наледи с крыши многоквартирного дома. Об этом сообщили в региональном управлении СК России по региону.

Инцидент произошёл на улице Красные Зори в январе текущего года. По данным следствия, с кровли жилого дома на женщину обрушились снежные массы и наледь. С травмами различной степени тяжести пострадавшую доставили в медицинское учреждение, где ей оказали необходимую помощь.

Уголовное дело возбуждено по статье о выполнение работ или оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности. В настоящее время следователи проводят комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия и характера вреда, причинённого здоровью пострадавшей.

В рамках расследования будет дана правовая оценка действиям (или бездействию) ответственных лиц, обязанных обеспечивать своевременную очистку крыш от снега и наледи. Также планируется принять профилактические меры для предотвращения подобных случаев в будущем.

