Куда сходить в новогодние каникулы-2026 в Нижнем Новгороде
Автобусные маршруты Нижнего Новгорода изменятся с 1 января
Какие медицинские услуги станут бесплатными для нижегородцев
Графики работы банков, поликлиник и почты в новогодние праздники
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
07 января 2026 07:00СК проверяет нападение нижегородских подростков на водителя трамвая
06 января 2026 20:55Число животных, погибших в пожаре на нижегородской ферме, выросло до 150
06 января 2026 18:38Мать зацепера, напавшего на водителя нижегородского трамвая, наказали
06 января 2026 14:42Более 50 животных погибло в пожаре на ферме в Городецком районе
06 января 2026 13:33Юный зацепер напал на водителя нижегородского трамвая с перцовым баллончиком
06 января 2026 13:02Два человека пострадали в массовом ДТП на Гагарина в Нижнем Новгороде
05 января 2026 17:39НМЖК оштрафовали на 100 тысяч рублей за скрытый консервант в соусе Astoria
05 января 2026 13:33В Пильнинском округе мужчина погиб при пожаре из-за сигареты
05 января 2026 12:22Нижегородские суды оштрафовали операторов связи на миллионы за подмену трафика
04 января 2026 14:10Пять человек погибли на пожарах за три дня в Нижегородской области
Происшествия

СК проверяет нападение нижегородских подростков на водителя трамвая

07 января 2026 07:00 Происшествия
СК проверяет нападение нижегородских подростков на водителя трамвая

В Нижнем Новгороде Следственный комитет начал проверку после инцидента с участием подростков, которые напали на водителя трамвая, сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, инцидент произошёл 5 января на маршруте трамвая № 5, который курсирует между площадью Лядова и Мызой. Трое подростков — двое 12-летних и один 17-летний — зацепились снаружи за празднично украшенный трамвай и проехали на его внешней части от одной остановки до другой.

Когда водитель трамвая и один из пассажиров попытались остановить нарушителей, один из младших подростков вытащил перцовый баллончик и распылил газ прямо в лицо водителю. Мужчина получил химический ожог глаз и был доставлен в больницу.

СУ СК по Нижегородской области организовал процессуальную проверку. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. После завершения проверки будет дана правовая оценка действиям участников и принято соответствующее решение.

Полиция уже установила личности подростков. Один из них передан инспектору по делам несовершеннолетних. На мать 12-летнего подростка, применившего баллончик, составлен административный протокол за ненадлежащее выполнение родительских обязанностей.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области разыскивают фигуранта дела о хищении выплат СВО.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Нападение Несовершеннолетние СК
Поделиться:
Новости по теме
19 декабря 2025 13:27Бастрыкин заинтересовался закрытием нижегородской коррекционной школы
17 декабря 2025 16:32В Шахунье мужчина до смерти избил сожительницу
12 декабря 2025 09:42Условный срок получил директор нижегородского яхт-клуба за гибель подростка
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как прошла Рождественская фиеста в Нижнем Новгороде: фоторепортаж
06 января 2026 19:20Как прошла "Рождественская фиеста" в Нижнем Новгороде: фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных