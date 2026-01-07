СК проверяет нападение нижегородских подростков на водителя трамвая

В Нижнем Новгороде Следственный комитет начал проверку после инцидента с участием подростков, которые напали на водителя трамвая, сообщили в пресс-службе ведомства.
Напомним, инцидент произошёл 5 января на маршруте трамвая № 5, который курсирует между площадью Лядова и Мызой. Трое подростков — двое 12-летних и один 17-летний — зацепились снаружи за празднично украшенный трамвай и проехали на его внешней части от одной остановки до другой.
Когда водитель трамвая и один из пассажиров попытались остановить нарушителей, один из младших подростков вытащил перцовый баллончик и распылил газ прямо в лицо водителю. Мужчина получил химический ожог глаз и был доставлен в больницу.
СУ СК по Нижегородской области организовал процессуальную проверку. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. После завершения проверки будет дана правовая оценка действиям участников и принято соответствующее решение.
Полиция уже установила личности подростков. Один из них передан инспектору по делам несовершеннолетних. На мать 12-летнего подростка, применившего баллончик, составлен административный протокол за ненадлежащее выполнение родительских обязанностей.
Ранее сообщалось, что в Нижегородской области разыскивают фигуранта дела о хищении выплат СВО.
