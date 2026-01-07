Стало известно, что чаще всего нижегородцы ломают в новогодние праздники

Врачи Центра медицинской профилактики ГАЗ отмечают резкий рост обращений за экстренной помощью в период новогодних каникул. По их словам, пик "рентгеновского сезона" пришёлся на первые дни января.
Как пишет главный редактор МИА "Стационар-пресс" Алексей Никонов в своем телеграм-канале, самой распространённой травмой в это время стал перелом лучевой кости. Медики объясняют это естественной реакцией организма: при падении человек инстинктивно выставляет руки вперёд, что и приводит к серьёзным повреждениям кистей.
Среди частых причин обращения к травматологам – падения на скользких улицах и неудачные катания на тюбингах. Бытовые травмы занимают третье место в списке новогодних происшествий.
Специалисты призывают нижегородцев не игнорировать боль и обращаться за медицинской помощью при первых признаках травмы, чтобы избежать осложнений.
Ранее сообщалось, что около 70 случаев госпитализаций с травмами, полученными на скользких улицах, зафиксировали в Нижегородской области.
