Последние новости рубрики Общество
07 января 2026 12:38Стало известно, что чаще всего нижегородцы ломают в новогодние праздники
07 января 2026 11:27109 новых случаев коронавируса зарегистрировали в Нижегородской области
07 января 2026 08:00Рейды в Нижнем Новгороде выявили свыше 140 случаев нелегальной торговли
07 января 2026 06:00Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Рождеством Христовым
06 января 2026 16:55Оперативный штаб собрали в Нижнем Новгороде из-за надвигающегося снегопада
06 января 2026 15:17В Лыскове простились с погибшим в зоне СВО Дмитрием Карповым
06 января 2026 15:00МЧС предупредило нижегородцев о сильном снегопаде 7 января
06 января 2026 14:07Более 7 тысяч новых камер заработало в Нижегородской области в 2025 году
06 января 2026 12:34Врачи удалили грибок из носа нижегородского сыровара
06 января 2026 11:26МЧС проверило храмы Нижегородской области перед Рождеством
Общество

Стало известно, что чаще всего нижегородцы ломают в новогодние праздники

07 января 2026 12:38
Стало известно, что чаще всего нижегородцы ломают в новогодние праздники

Врачи Центра медицинской профилактики ГАЗ отмечают резкий рост обращений за экстренной помощью в период новогодних каникул. По их словам, пик "рентгеновского сезона" пришёлся на первые дни января.

Как пишет главный редактор МИА "Стационар-пресс" Алексей Никонов в своем телеграм-канале, самой распространённой травмой в это время стал перелом лучевой кости. Медики объясняют это естественной реакцией организма: при падении человек инстинктивно выставляет руки вперёд, что и приводит к серьёзным повреждениям кистей.

Среди частых причин обращения к травматологам – падения на скользких улицах и неудачные катания на тюбингах. Бытовые травмы занимают третье место в списке новогодних происшествий.

Специалисты призывают нижегородцев не игнорировать боль и обращаться за медицинской помощью при первых признаках травмы, чтобы избежать осложнений.

Ранее сообщалось, что около 70 случаев госпитализаций с травмами, полученными на скользких улицах, зафиксировали в Нижегородской области.

