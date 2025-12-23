Полиция ищет нижегородца, причастного к хищению выплат участников СВО

Фото:
Уроженец Балахны Сергей Владимирович Шипулин разыскивается в рамках уголовного дела о хищении выплат у участников СВО. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.
Напомним, в ноябре силовики задержали участников межрегиональных организованных преступных групп, которые похищали выплаты военнослужащих. Они оформляли фиктивные браки с участниками СВО, а также получали доверенности на управление их финансами. В общей сложности они незаконно заполучили более 4 млн рублей. Уголовные дела возбудили в отношении 8 жителей региона и мужчины, который обвиняется в убийстве из корыстных побуждений.
В ходе следственных действий и ОРМ установлена причастность к деятельности ОПГ 51-летнего Сергея Шипулина из Балахны. Он объявлен в розыск.
Граждан, располагающих любой информацией о разыскиваемом, просят звонить по следующим номерам: +7-920-061-70-07, +7-915-943-63-88, (8-831) 268-79-01, 8 (831) 268-03-33.
