Происшествия

Полиция ищет нижегородца, причастного к хищению выплат участников СВО

23 декабря 2025 18:30 Происшествия
Полиция ищет нижегородца, причастного к хищению выплат участников СВО

Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Уроженец Балахны Сергей Владимирович Шипулин разыскивается в рамках уголовного дела о хищении выплат у участников СВО. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области. 

Напомним, в ноябре силовики задержали участников межрегиональных организованных преступных групп, которые похищали выплаты военнослужащих. Они оформляли фиктивные браки с участниками СВО, а также получали доверенности на управление их финансами. В общей сложности они незаконно заполучили более 4 млн рублей. Уголовные дела возбудили в отношении 8 жителей региона и мужчины, который обвиняется в убийстве из корыстных побуждений. 

В ходе следственных действий и ОРМ установлена причастность к деятельности ОПГ 51-летнего Сергея Шипулина из Балахны. Он объявлен в розыск. 

Граждан, располагающих любой информацией о разыскиваемом, просят звонить по следующим номерам: +7-920-061-70-07,  +7-915-943-63-88,  (8-831) 268-79-01, 8 (831) 268-03-33. 

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных