Нижегородец поверил мошенникам и "задекларировал" более 6 млн рублей

55-летний житель Нижнего Новгорода стал жертвой телефонных мошенников, которые за несколько дней обманом заставили его расстаться с внушительной суммой денег. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

По словам мужчины, ему неоднократно звонили неизвестные, представляясь сотрудниками различных государственных ведомств. Злоумышленники уверяли, что его денежные средства необходимо срочно "задекларировать", и настаивали на выполнении их инструкций.

Поверив звонившим, нижегородец собрал все свои сбережения в размере 1 945 000 рублей и 30 000 долларов и передал их курьеру возле одного из домов города.

На следующий день мужчина продал свой автомобиль за 2 млн рублей. Эту сумму он также перевел на счет, продиктованный мошенниками, используя банкомат.

В итоге общая сумма, которую он отдал злоумышленникам, составила 6 345 000 рублей.

В полиции по этому факту уже возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве.

