10 населенных пунктов Нижегородской области вошли в "Золотое кольцо"
Выяснилось, куда обращаться по поводу уборки снега в Нижнем Новгороде
Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
У кого из нижегородцев вырастет зарплата в 2026 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
15 января 2026 10:47Нижегородец поверил мошенникам и "задекларировал" более 6 млн рублей
15 января 2026 10:0448-летний мужчина погиб при пожаре на Бору
14 января 2026 19:28Несовершеннолетнего дроппера осудят в Сокольском районе из-за лжеподработки
14 января 2026 17:20Суд продлил арест экс-главе "Теплоэнерго" Илье Халтурину до конца июня
14 января 2026 15:10На нижегородский автобус упал столб, сбитый грузовиком: есть пострадавший
14 января 2026 13:04Следователи проверяют избиение школьника в Дзержинске
14 января 2026 11:08Прокуратура запросила 10 лет колонии для экс-замгубернатора Англичанинова
14 января 2026 10:07Бастрыкин потребовал доклад по делу о падении ледяной глыбы на нижегородку
14 января 2026 09:33Нижегородка пять дней жила с умершей матерью, отказываясь ее хоронить
13 января 2026 19:39Нижегородцы обеднели почти на 19 млн рублей в праздники
Происшествия

Нижегородец поверил мошенникам и "задекларировал" более 6 млн рублей

15 января 2026 10:47 Происшествия
Нижегородец поверил мошенникам и задекларировал более 6 млн рублей

55-летний житель Нижнего Новгорода стал жертвой телефонных мошенников, которые за несколько дней обманом заставили его расстаться с внушительной суммой денег. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

По словам мужчины, ему неоднократно звонили неизвестные, представляясь сотрудниками различных государственных ведомств. Злоумышленники уверяли, что его денежные средства необходимо срочно "задекларировать", и настаивали на выполнении их инструкций.

Поверив звонившим, нижегородец собрал все свои сбережения в размере 1 945 000 рублей и 30 000 долларов и передал их курьеру возле одного из домов города.

На следующий день мужчина продал свой автомобиль за 2 млн рублей. Эту сумму он также перевел на счет, продиктованный мошенниками, используя банкомат.

В итоге общая сумма, которую он отдал злоумышленникам, составила 6 345 000 рублей.

В полиции по этому факту уже возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве.

Ранее сообщалось, что еще одного несовершеннолетнего дроппера осудят в Нижегородской области.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
МВД мошенники Мошенничество
Поделиться:
Новости по теме
14 января 2026 18:02Нижегородцев предупредили о новой схеме украинских мошенников с "Госуслугами"
13 января 2026 19:39Нижегородцы обеднели почти на 19 млн рублей в праздники
13 января 2026 13:59Мошенники втянули нижегородца в преступную схему под видом спецоперации
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как прошла Рождественская фиеста в Нижнем Новгороде: фоторепортаж
06 января 2026 19:20Как прошла "Рождественская фиеста" в Нижнем Новгороде: фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных