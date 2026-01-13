У кого из нижегородцев вырастет зарплата в 2026 году
Последние новости рубрики Происшествия
13 января 2026 13:59Мошенники втянули нижегородца в преступную схему под видом спецоперации
13 января 2026 11:00СК возбудил дело после травмирования женщины наледью в Выксе
12 января 2026 16:40Мошенники обманули жительницу Арзамаса почти на миллион рублей
12 января 2026 16:13Восемь человек погибли на пожарах в Нижегородской области в праздники
12 января 2026 15:10126 человек пострадали в ДТП в Нижегородской области с начала года
12 января 2026 14:2959-летний сторож Дзержинского водоканала умер на работе
12 января 2026 13:11С "банды амазонок", убившей нижегородского СОБРовца, взыскивают 5 млн рублей
12 января 2026 09:56Жителя Арзамаса осудят за попытку поджога административного здания
11 января 2026 17:40Бастрыкин взял на контроль дело из-за ветхого дома на Гвоздильной
11 января 2026 15:27Четыре бани сгорели в Нижегородской области за сутки
Мошенники втянули нижегородца в преступную схему под видом спецоперации

Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде сотрудники уголовного розыска задержали 23-летнего местного жителя, которого мошенники обманом втянули в преступную схему. Молодой человек был уверен, что участвует в секретной спецоперации правоохранителей, и в течение недели выполнял все указания "кураторов".

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону, все началось с телефонного звонка из "военкомата". У молодого человека уточнили личные данные, а затем с ним начали связываться лжепредставители разных структур. Они убедили его, что он помогает разоблачать преступников, и дали ряд заданий.

По инструкции, нижегородец забирал посылки с деньгами и ювелирными изделиями, сдавал ценности в ломбард, а вырученные средства переводил на указанные счета. Он был уверен, что работает под прикрытием и делает важное дело.

Последним заданием стало получение сейфа, оставленного под пледом возле подъезда на улице Родионова. По указанию мошенников, нижегородец заранее купил болгарку, чтобы вскрыть его. Сейф он отвёз в арендованную квартиру, где и обнаружил внутри золотые украшения и пять дорогих часов.

Часть содержимого он сдал в ломбард и получил 470 тысяч рублей. Однако перевести все деньги не успел — его задержали оперативники. При себе у него нашли 265 тысяч рублей наличными, ещё 87 тысяч рублей были на банковской карте. Также изъяли оставшиеся украшения, вскрытый сейф и болгарку.

В полицию уже обратились двое потерпевших, которые передавали посылки с деньгами и золотом через таксистов. Все эти посылки впоследствии забирал задержанный.

Во время допроса молодой человек признал свою вину и рассказал, что не понимал, что участвует в преступлении.

По этим фактам возбуждены уголовные дела. Правоохранители продолжают устанавливать других пострадавших. После завершения следственных действий похищенные средства и ювелирные изделия будут возвращены владельцам.

Ранее сообщалось, что жительница Арзамаса лишилась 974 тысяч рублей, поверив лжемедикам, силовиками адвокатам.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
МВД мошенники Мошенничество
