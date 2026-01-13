Мошенники втянули нижегородца в преступную схему под видом спецоперации Происшествия

В Нижнем Новгороде сотрудники уголовного розыска задержали 23-летнего местного жителя, которого мошенники обманом втянули в преступную схему. Молодой человек был уверен, что участвует в секретной спецоперации правоохранителей, и в течение недели выполнял все указания "кураторов".

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону, все началось с телефонного звонка из "военкомата". У молодого человека уточнили личные данные, а затем с ним начали связываться лжепредставители разных структур. Они убедили его, что он помогает разоблачать преступников, и дали ряд заданий.

По инструкции, нижегородец забирал посылки с деньгами и ювелирными изделиями, сдавал ценности в ломбард, а вырученные средства переводил на указанные счета. Он был уверен, что работает под прикрытием и делает важное дело.

Последним заданием стало получение сейфа, оставленного под пледом возле подъезда на улице Родионова. По указанию мошенников, нижегородец заранее купил болгарку, чтобы вскрыть его. Сейф он отвёз в арендованную квартиру, где и обнаружил внутри золотые украшения и пять дорогих часов.

Часть содержимого он сдал в ломбард и получил 470 тысяч рублей. Однако перевести все деньги не успел — его задержали оперативники. При себе у него нашли 265 тысяч рублей наличными, ещё 87 тысяч рублей были на банковской карте. Также изъяли оставшиеся украшения, вскрытый сейф и болгарку.

В полицию уже обратились двое потерпевших, которые передавали посылки с деньгами и золотом через таксистов. Все эти посылки впоследствии забирал задержанный.

Во время допроса молодой человек признал свою вину и рассказал, что не понимал, что участвует в преступлении.

По этим фактам возбуждены уголовные дела. Правоохранители продолжают устанавливать других пострадавших. После завершения следственных действий похищенные средства и ювелирные изделия будут возвращены владельцам.

