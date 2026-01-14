Нижегородцев предупредили о новой схеме украинских мошенников с "Госуслугами"

Фото:
Нижегородцев предупредили о новой схеме обмана, которую придумали украинские мошенники. Аферисты рассылают фальшивые письма от имени портала "Госуслуги". Об этом рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев в беседе с РИА Новости.
По его словам, после новогодних праздников россияне начали получать на электронную почту письма, якобы от "Госуслуг". В письме используется логотип портала и утверждается, что кто-то вошёл в личный кабинет с нового устройства, якобы из Киева.
В письме содержится рекомендация обратиться в службу поддержки по указанному номеру телефона. Однако, как отметил эксперт, в сообщении также указывается: "Если это были не вы — ничего делать не нужно".
Соловьев пояснил, что цель мошенников — вызвать у получателя тревогу, заставить его усомниться в безопасности своего аккаунта и побудить к немедленному звонку по номеру-ловушке. На этом этапе и начинается многоходовая схема обмана.
После звонка злоумышленники могут начать выманивать деньги, предлагать сомнительные сделки с недвижимостью или даже пытаться вовлечь человека в преступную деятельность — от участия в мошенничестве до дропперства, диверсий и терактов.
Юрист подчеркнул, что при получении подобных писем необходимо немедленно удалить их, не переходя по ссылкам и не звоня по указанным номерам.
