Общество

Нижегородцев предупредили о новой схеме украинских мошенников с "Госуслугами"

14 января 2026 18:02 Общество
Нижегородцев предупредили о новой схеме украинских мошенников с Госуслугами

Фото: Александр Воложанин

Нижегородцев предупредили о новой схеме обмана, которую придумали украинские мошенники. Аферисты рассылают фальшивые письма от имени портала "Госуслуги". Об этом рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев в беседе с РИА Новости.

По его словам, после новогодних праздников россияне начали получать на электронную почту письма, якобы от "Госуслуг". В письме используется логотип портала и утверждается, что кто-то вошёл в личный кабинет с нового устройства, якобы из Киева.

В письме содержится рекомендация обратиться в службу поддержки по указанному номеру телефона. Однако, как отметил эксперт, в сообщении также указывается: "Если это были не вы — ничего делать не нужно".

Соловьев пояснил, что цель мошенников — вызвать у получателя тревогу, заставить его усомниться в безопасности своего аккаунта и побудить к немедленному звонку по номеру-ловушке. На этом этапе и начинается многоходовая схема обмана.

После звонка злоумышленники могут начать выманивать деньги, предлагать сомнительные сделки с недвижимостью или даже пытаться вовлечь человека в преступную деятельность — от участия в мошенничестве до дропперства, диверсий и терактов.

Юрист подчеркнул, что при получении подобных писем необходимо немедленно удалить их, не переходя по ссылкам и не звоня по указанным номерам.

Ранее сообщалось, что психолог рассказала нижегородцам об уловках телефонных аферистов.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
мошенники Мошенничество
