Нижегородцы обеднели почти на 19 млн рублей в праздники Происшествия

Фото: Александр Воложанин

За новогодние праздники жители Нижегородской области потеряли почти 19 млн рублей, став жертвами мошенников. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

С 31 декабря 2025 года по 11 января 2026-го зарегистрировано 44 преступления, совершенных с использованием различных мошеннических схем. Для сравнения, в аналогичный период прошлого года таких случаев было 50.

Наиболее распространенными способами обмана стали звонки от "службы безопасности банка" — 13 случаев, предложения подработки — 12 случаев и мошенничество при онлайн-покупках — 11 случаев.

В полиции отмечают, что злоумышленники продолжают использовать проверенные схемы, играя на доверии и страхах граждан. Так, жителю Выксы звонили с разных номеров и утверждали, что его аккаунт на портале "Госуслуги" взломан. Под предлогом защиты средств молодой человек перевел 890 000 рублей на так называемый "безопасный счет".

В Городце девушка откликнулась на предложение дополнительного заработка — якобы нужно было разрабатывать карточки товаров для онлайн-магазинов. Под видом оформления трудоустройства её попросили перевести деньги на указанный номер. После перевода 79 361 рубля "работодатель" перестал выходить на связь.

Еще один случай произошел с нижегородцем, который разместил объявление о продаже матраса. Мнимый покупатель убедил мужчину показать данные банковской карты через демонстрацию экрана. В результате с его счета исчезли 96 000 рублей.

Ранее сообщалось, что пенсионер из Дзержинска отдал мошенникам почти 5 млн рублей.