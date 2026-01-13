Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
Последние новости рубрики Происшествия
13 января 2026 19:39Нижегородцы обеднели почти на 19 млн рублей в праздники
13 января 2026 17:00Экс-директора нижегородского детдома "Надежда" будут судить за растрату
13 января 2026 16:45Дело о гибели ребенка в нижегородском детсаду №439 дошло до суда
13 января 2026 16:29Неизвестный напал на водителя автобуса в Заволжье
13 января 2026 15:42Охранник дзержинского химпредприятия умер в автобусе
13 января 2026 13:59Мошенники втянули нижегородца в преступную схему под видом спецоперации
13 января 2026 11:00СК возбудил дело после травмирования женщины наледью в Выксе
12 января 2026 16:40Мошенники обманули жительницу Арзамаса почти на миллион рублей
12 января 2026 16:13Восемь человек погибли на пожарах в Нижегородской области в праздники
12 января 2026 15:10126 человек пострадали в ДТП в Нижегородской области с начала года
Происшествия

Нижегородцы обеднели почти на 19 млн рублей в праздники

13 января 2026 19:39 Происшествия
Нижегородцы обеднели почти на 19 млн рублей в праздники

Фото: Александр Воложанин

За новогодние праздники жители Нижегородской области потеряли почти 19 млн рублей, став жертвами мошенников. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

С 31 декабря 2025 года по 11 января 2026-го зарегистрировано 44 преступления, совершенных с использованием различных мошеннических схем. Для сравнения, в аналогичный период прошлого года таких случаев было 50.

Наиболее распространенными способами обмана стали звонки от "службы безопасности банка" — 13 случаев, предложения подработки — 12 случаев и мошенничество при онлайн-покупках — 11 случаев.

В полиции отмечают, что злоумышленники продолжают использовать проверенные схемы, играя на доверии и страхах граждан. Так, жителю Выксы звонили с разных номеров и утверждали, что его аккаунт на портале "Госуслуги" взломан. Под предлогом защиты средств молодой человек перевел 890 000 рублей на так называемый "безопасный счет".

В Городце девушка откликнулась на предложение дополнительного заработка — якобы нужно было разрабатывать карточки товаров для онлайн-магазинов. Под видом оформления трудоустройства её попросили перевести деньги на указанный номер. После перевода 79 361 рубля "работодатель" перестал выходить на связь.

Еще один случай произошел с нижегородцем, который разместил объявление о продаже матраса. Мнимый покупатель убедил мужчину показать данные банковской карты через демонстрацию экрана. В результате с его счета исчезли 96 000 рублей.

Ранее сообщалось, что пенсионер из Дзержинска отдал мошенникам почти 5 млн рублей.

Теги:
МВД Мошенничество
