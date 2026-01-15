Крещенский сочельник: как подготовиться и не нарушить традиции 18 января Общество

Фото: Александр Воложанин

Крещенский сочельник, который отмечается 18 января, является важным этапом духовной подготовки к празднику Крещения Господня. В этот день верующие посещают вечернюю службу, соблюдают пост до появления первой звезды и участвуют в освящении воды. 360.ru выяснил у экспертов основные традиции, обычаи и запреты, связанные с Крещенским сочельником, а также их значение и происхождение.

Значение Крещенского сочельника

Крещение Господне – один из главных христианских праздников, посвященный крещению Иисуса Христа в реке Иордан. Согласно Евангелию, в момент этого события на Спасителя сошел Святой Дух в образе голубя. На московском соборе 1666-1667 годов, когда старообрядцев признали раскольниками, было установлено двойное освящение воды: накануне праздника и в сам день Крещения.

Слово "сочельник" происходит от "сочива" – традиционного блюда из пшённой каши с изюмом, которое готовят в этот день.

Традиции Крещенского сочельника

Как рассказал религиовед и историк Сергей Фирсов, освящение прорубей в форме креста (иорданей) стало популярным с конца XIX века. В Санкт-Петербурге эта традиция сохранялась до революции 1917 года. Напротив Зимнего дворца вырезали прорубь, над которой возводили сень, напоминающую храм. Там служил молебен, а знамёна полков окропляли святой водой. Вдоль мостиков выстраивались гвардейские войска в парадной форме.

Сегодня купание в проруби остаётся популярным обычаем, символизирующим очищение и веру в целебную силу освящённой воды. Однако священнослужители не всегда одобряют эту практику.

В Крещенский сочельник люди посещают храм и участвуют в освящении воды. После службы её набирают в ёмкости и хранят целый год. Освящённую воду используют для питья, окропления жилища и хозпостроек - это должно защитить от болезней и бед.

У иордани, где освятили воду, люди умываются, обтираются и окунаются, веря в очищение и защиту. В некоторых регионах снег вокруг купели также считался особенным: его топили и использовали при болезнях.

В этот день принято убирать дом и освобождать его от рождественских украшений. Это символизирует переход от праздничного времени к повседневным делам. На дверных и оконных проёмах мелом чертят кресты, чтобы защитить дом от нечистой силы.

Накануне Богоявления верующие соблюдают однодневный пост, воздерживаясь от еды до появления первой звезды. Разговляться разрешается после службы, когда верующие выпивают первые глотки освящённой воды.

Гадания в Крещенский сочельник

В русской культуре Крещенский сочельник считался временем, когда нечистая сила становится особенно сильной. Однако эзотерики не рекомендуют гадать в этот день, так как это православный праздник, не предполагающий обращения к потусторонним силам.

Святочный период, когда проводились гадания, был языческой традицией, не связанной с православным праздником. Так, ворожба на суженого в Крещенский сочельник не соответствует духу праздника.

Вместо гаданий можно использовать это время для составления планов на будущий год. После ритуала с купанием или умыванием ледяной водой ум очищается, и намеченные цели легче достичь.

Ранее сообщалось, что 66 крещенских купелей оборудуют в Нижегородской области для традиционных купаний. Также нижегородцам напомнили, кому нельзя погружаться в прорубь на Крещение.