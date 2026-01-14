У кого из нижегородцев вырастет зарплата в 2026 году
10 населенных пунктов Нижегородской области вошли в "Золотое кольцо"
Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
Выяснилось, куда обращаться по поводу уборки снега в Нижнем Новгороде
Последние новости рубрики Общество
14 января 2026 16:25Нижегородцы могут предложить свои эскизы мемориалов, посвященных волонтерам, на всероссийском конкурсе
14 января 2026 15:45Травматолог Григорьев напомнил правила поведения при гололеде
14 января 2026 15:1866 крещенских купелей оборудуют в Нижегородской области: список
14 января 2026 15:00Утверждены новые тарифы на услуги муниципальных бань в Нижнем Новгороде
14 января 2026 14:24Вдовы нижегородских бойцов СВО смогут поступать в вузы без экзаменов
14 января 2026 14:05Дмитрий Притула возглавил Волжское пароходство
14 января 2026 13:54Научный центр с кафе и парковкой возведут на Гребном канале
14 января 2026 13:36Нижегородцам назвали главные астрономические явления 2026 года
14 января 2026 12:16Выяснилось, какие госучреждения переехали в 4-й корпус Нижегородского кремля
14 января 2026 11:53Билайн открыл бесплатный доступ к нейросетям для пользователей всех операторов
Общество

66 крещенских купелей оборудуют в Нижегородской области: список

14 января 2026 15:18 Общество
66 крещенских купелей оборудуют в Нижегородской области: список

К празднику Крещения Господня в 2026 году в Нижегородской области подготовили 66 официальных площадок для традиционных купаний. Эти места специально оборудованы для безопасного проведения обряда омовения, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

В частности, в Нижнем Новгороде будет семь официальных точек для купаний:

  • парковый пруд на улице героя Смирнова (Автозаводский район);
  • пляж озера Силикатное (Ленинский район);
  • парковый пруд на стадионе Труд (Сормовский район);
  • второе озеро Щёлковского хутора (Советский район);
  • набережная гребного канала (Нижегородский район);
  • территория храма святого равноапостольного князя Владимира (деревня Сартаково);
  • Лукерьинский пруд (Кстовский район). 

Список мест проведения Крещенских купаний в области:

Для обеспечения порядка и безопасности во всех местах проведения купаний будут дежурить сотрудники МЧС России и представители экстренных служб. 

Как правильно купаться на Крещение и что необходимо сделать в сочельник праздника читайте здесь.

Теги:
МЧС Праздники Религия
Фоторепортажи
Как прошла Рождественская фиеста в Нижнем Новгороде: фоторепортаж
06 января 2026 19:20Как прошла "Рождественская фиеста" в Нижнем Новгороде: фоторепортаж
