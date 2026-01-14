66 крещенских купелей оборудуют в Нижегородской области: список Общество

К празднику Крещения Господня в 2026 году в Нижегородской области подготовили 66 официальных площадок для традиционных купаний. Эти места специально оборудованы для безопасного проведения обряда омовения, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

В частности, в Нижнем Новгороде будет семь официальных точек для купаний:

парковый пруд на улице героя Смирнова (Автозаводский район);

пляж озера Силикатное (Ленинский район);

парковый пруд на стадионе Труд (Сормовский район);

второе озеро Щёлковского хутора (Советский район);

набережная гребного канала (Нижегородский район);

территория храма святого равноапостольного князя Владимира (деревня Сартаково);

Лукерьинский пруд (Кстовский район).

Список мест проведения Крещенских купаний в области:

Для обеспечения порядка и безопасности во всех местах проведения купаний будут дежурить сотрудники МЧС России и представители экстренных служб.

