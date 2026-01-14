66 крещенских купелей оборудуют в Нижегородской области: список

К празднику Крещения Господня в 2026 году в Нижегородской области подготовили 66 официальных площадок для традиционных купаний. Эти места специально оборудованы для безопасного проведения обряда омовения, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
В частности, в Нижнем Новгороде будет семь официальных точек для купаний:
Список мест проведения Крещенских купаний в области:
Для обеспечения порядка и безопасности во всех местах проведения купаний будут дежурить сотрудники МЧС России и представители экстренных служб.
Как правильно купаться на Крещение и что необходимо сделать в сочельник праздника читайте здесь.
