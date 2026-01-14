Крещение Господне: что надо знать о празднике и как его правильно провести Общество

Фото: Александр Воложанин

Крещение Господне — один из важнейших праздников христианского календаря. Он приурочен к событию евангельской истории — крещению Иисуса Христа в реке Иордан пророком Иоанном Крестителем. В этот момент, согласно Писанию, миру явилась Святая Троица: голос Бога Отца, Сын Божий Иисус Христос и Святой Дух в образе голубя.

Праздник также известен как Богоявление и относится к числу двунадесятых — двенадцати главных церковных торжеств. Он символизирует духовное обновление, очищение и начало общественного служения Христа.

Крещение Господне в 2026 году, как и всегда, отмечается 19 января (6 января по старому стилю). Это непереходящий праздник, дата которого остается неизменной из года в год. В 2026 году он выпадает на понедельник.

Накануне, 18 января, отмечается Крещенский сочельник — день строгого поста и подготовки к празднику.

Что можно и нельзя делать на Крещение

В день Крещения Господня рекомендуется посетить храм, принять участие в литургии и водосвятии, набрать святую воду и окропить ею дом. Также принято открывать окна и двери, чтобы "впустить добро" и "выпустить зло". По народным поверьям, даже снег, выпавший в этот день, обладает целебными свойствами — им растирали лицо и руки для здоровья.

В то же время существует ряд запретов. В этот день не следует ссориться, ругаться, заниматься уборкой, стирать или выносить мусор. Считалось, что использование воды для бытовых нужд на Крещение — дурная примета. Плакать также не рекомендовалось: по поверьям, это могло принести печали на весь год. Работать в этот день не запрещено напрямую, но церковь советует посвятить его духовным делам и общению с близкими.

Традиции праздничного стола

18 января, в сочельник, подают только постные блюда: кутью, узвар, вареники с капустой или фруктами, гречневые блины, фасолевый борщ и печенье в форме креста. Количество блюд должно быть 7, 9 или 12.

19 января, в сам праздник, пост отменяется. На стол подают мясные блюда, например, запечённого поросёнка. Также принято угощать не только домочадцев, но и домашних животных.

Главные традиции праздника

Одной из главных традиций Крещения является великое освящение воды. Этот обряд совершается дважды — в сочельник и в сам день праздника. Воду освящают как в храмах, так и на открытых водоёмах, где устраивают специальные проруби — "иордани". Освящённую воду верующие набирают домой, хранят в течение всего года и используют для окропления жилища, молитвенного употребления и укрепления здоровья.

Крещенские купания, хотя и стали узнаваемым символом праздника, на самом деле являются сравнительно недавней традицией. До революции массовое омовение в прорубях не поощрялось. Церковь подчёркивает, что купание не является обязательным ритуалом. Без молитвы, исповеди и покаяния оно остаётся лишь физическим действием, не имеющим духовного смысла.

Как правильно купаться в проруби

Крещенское купание — добровольный народный обычай, а не религиозное предписание. При желании окунуться в прорубь, следует соблюдать несколько рекомендаций:

погружаться в воду трижды с головой, произнося: "Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа";

не купаться натощак или после алкоголя;

подготовить организм заранее: закаляться, проконсультироваться с врачом;

ограничить пребывание в воде 10-15 секундами;

после купания быстро переодеться и согреться.

Купаться рекомендуется в рубашке — это считается более этичным, чем купальник.

Освящённая вода

Святая вода, освящённая в праздник Крещения, называется Великой Агиасмой. Она считается особой святыней, которую можно использовать для освящения жилья, пить для укрепления духа и исцеления. Верующие набирают воду в храмах или на реках после обряда водосвятия.

Считается, что даже обычная вода в ночь на Крещение приобретает целебные свойства. По традиции, святую воду пьют натощак, по одной ложке, и хранят в доме в течение года.

Крещенские приметы и поверья

С Крещением связано множество народных примет, особенно касающихся погоды. Ясная и морозная ночь сулила жаркое и сухое лето, пасмурная — богатый урожай. Полная луна в сочельник предвещала весенние паводки, а новолуние — холодную и затяжную весну. Много снега в этот день считалось добрым знаком: он обещал отсутствие эпидемий.

Существовали и личные приметы. Девушки, выходя из дома, смотрели, кто первым попадётся им навстречу: если молодой мужчина — к скорому замужеству, если старик или ребёнок — свадьба откладывается. Услышать собачий лай в Крещение считалось добрым знаком, предвещающим финансовую удачу. А яркие звёзды на небе обещали раннюю весну и тёплую осень.

Отношение к приметам сегодня у многих ироничное, но интерес к ним не исчезает. Для одних это часть культурного наследия, для других — повод задуматься о связи с предками и природой

Завершение праздника

На следующий день после Крещения, 20 января, церковь чтит память Иоанна Крестителя. Этот день завершает рождественско-новогодний цикл.

В старину с этого момента начинался свадебный сезон, который продолжался до Великого поста. Также снимались ограничения, действовавшие в святки: разрешалось заниматься рукоделием, посещать питейные заведения и возвращаться к повседневной работе.

