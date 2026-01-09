Какие медицинские услуги станут бесплатными для нижегородцев
Общество

ДУК внесла нижегородку в "чёрный список" за жалобу на плохую уборку снега

09 января 2026 09:42 Общество
ДУК внесла нижегородку в чёрный список за жалобу на плохую уборку снега

В социальных сетях и средствах массовой информации активно обсуждается тема снегопада. Жители Нижнего Новгорода публикуют фотографии заснеженных дворов, которые обслуживают управляющие компании и ТСЖ. Представители этих организаций регулярно проводят объезды территорий, чтобы оценить ситуацию.

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев также мониторит соцсети для отслеживания в том числе ответной реакции обслуживающих организаций. Он рассказал о вопиющем случае, который выделяется на фоне остальных.

"Жительница ЖК "Бурнаковский" за жалобу на снег была отправлена в "чёрный список" своей управляющей компанией, которой за соответствующую работу ещё и платят деньги! Кто-то, похоже, совсем оторвался от реальности", - написал мэр в своём Telegram-канале.

Он отметил, что хотя все прикладывают титанические усилия для борьбы со снегом, нельзя закрывать глаза на подобные случаи.

К настоящему времени АТИ возбудила уже около 500 административных дел против управляющих компаний и ТСЖ за ненадлежащее исполнение своих обязанностей. Это стало сигналом для многих организаций, которые срочно начали исправлять свои ошибки.

"Остальным - равняться на первых", - пожелал глава города.

Напомним, из-за непрекращающегося снегопада все управляющие компании и подрядные организации Нижнего Новгорода переведены на усиленный режим работы. В Гидрометцентре уже предупредили, что в период с 9 по 10 января в отдельных районах Нижегородской области и Нижнего Новгорода снова ожидается сильный снегопад. Виновником непогоды стал Балканский циклон "Фрэнсис".

