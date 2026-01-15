Фейковый профиль главы Автозавода Александра Нагина создали в соцсетях

В администрации Нижнего Новгорода заявили о появлении в социальной сети поддельной страницы, оформленной от имени главы Автозаводского района Александра Нагина.
Как сообщили в мэрии, неизвестный пользователь, использующий имя чиновника, оставил грубый комментарий в ответ на публикацию жительницы города, которая обратилась с жалобой на неубранный снег.
По данным администрации, это не первый случай активности фейкового аккаунта. Он уже неоднократно проявлял себя под постами нижегородцев, вводя пользователей в заблуждение.
Власти города подчеркнули, что Александр Нагин не имеет отношения к этим комментариям. Чтобы избежать путаницы, мэрия опубликовала ссылку на официальную страницу главы Автозаводского района.
Ранее сообщалось о фейковом аккаунте начальника полиции ГУ МВД России по региону Вадима Ятайкина. Также в сети нашли поддельный аккаунт начальника ГУ МВД по Нижегородской области Юрия Арсентьева.
