Фейковый профиль главы Автозавода Александра Нагина создали в соцсетях Происшествия

В администрации Нижнего Новгорода заявили о появлении в социальной сети поддельной страницы, оформленной от имени главы Автозаводского района Александра Нагина.

Как сообщили в мэрии, неизвестный пользователь, использующий имя чиновника, оставил грубый комментарий в ответ на публикацию жительницы города, которая обратилась с жалобой на неубранный снег.

По данным администрации, это не первый случай активности фейкового аккаунта. Он уже неоднократно проявлял себя под постами нижегородцев, вводя пользователей в заблуждение.

Власти города подчеркнули, что Александр Нагин не имеет отношения к этим комментариям. Чтобы избежать путаницы, мэрия опубликовала ссылку на официальную страницу главы Автозаводского района.

Ранее сообщалось о фейковом аккаунте начальника полиции ГУ МВД России по региону Вадима Ятайкина. Также в сети нашли поддельный аккаунт начальника ГУ МВД по Нижегородской области Юрия Арсентьева.