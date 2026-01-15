10 населенных пунктов Нижегородской области вошли в "Золотое кольцо"
Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
Выяснилось, куда обращаться по поводу уборки снега в Нижнем Новгороде
У кого из нижегородцев вырастет зарплата в 2026 году
Последние новости рубрики Происшествия
15 января 2026 16:28Фейковый профиль главы Автозавода Александра Нагина создали в соцсетях
15 января 2026 15:14Медики пострадали в ДТП со скорой помощью в Павлове
15 января 2026 14:28Нижегородец украл 26 мягких игрушек из игрового автомата и раздал прохожим
15 января 2026 13:52Нижегородского живодера в шинели выписали из психбольницы
15 января 2026 12:00Полиция задержала жителя Заволжья, напавшего на водителя автобуса
15 января 2026 10:47Нижегородец поверил мошенникам и "задекларировал" более 6 млн рублей
15 января 2026 10:0448-летний мужчина погиб при пожаре на Бору
14 января 2026 19:28Несовершеннолетнего дроппера осудят в Сокольском районе из-за лжеподработки
14 января 2026 17:20Суд продлил арест экс-главе "Теплоэнерго" Илье Халтурину до конца июня
14 января 2026 15:10На нижегородский автобус упал столб, сбитый грузовиком: есть пострадавший
Происшествия

Фейковый профиль главы Автозавода Александра Нагина создали в соцсетях

15 января 2026 16:28 Происшествия
Фейковый профиль главы Автозавода Александра Нагина создали в соцсетях

В администрации Нижнего Новгорода заявили о появлении в социальной сети поддельной страницы, оформленной от имени главы Автозаводского района Александра Нагина.

Как сообщили в мэрии, неизвестный пользователь, использующий имя чиновника, оставил грубый комментарий в ответ на публикацию жительницы города, которая обратилась с жалобой на неубранный снег.

По данным администрации, это не первый случай активности фейкового аккаунта. Он уже неоднократно проявлял себя под постами нижегородцев, вводя пользователей в заблуждение.

Власти города подчеркнули, что Александр Нагин не имеет отношения к этим комментариям. Чтобы избежать путаницы, мэрия опубликовала ссылку на официальную страницу главы Автозаводского района.

Ранее сообщалось о фейковом аккаунте начальника полиции ГУ МВД России по региону Вадима Ятайкина. Также в сети нашли поддельный аккаунт начальника ГУ МВД по Нижегородской области Юрия Арсентьева.

Теги:
Автозаводский район Александр Нагин Фейк
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных