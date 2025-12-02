Мошенники выдают себя за главу нижегородской Госжилинспекции Происшествия

Фото: Александр Воложанин

Жителям Нижегородской области начали поступать сообщения в мессенджерах от имени руководителя региональной Госжилинспекции Игоря Сербула.

Лжепредставители рассылают приглашения в различные группы, а затем просят людей подтвердить личные данные, включая сведения о прописке, через портал госуслуг.

Госжилинспекция официально заявила, что аккаунт руководителя инспекции был подделан, и все действия, совершаемые от его имени в сети, дело рук мошенников

"Никаких приглашений в группы и тем более никакие подтверждения данных через Госуслуги ГЖИ не требует", — подчеркнули представители ГЖИ.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области мошенники создают фейковые сайты ГИБДД.