Мошенники выдают себя за главу нижегородской Госжилинспекции

Жителям Нижегородской области начали поступать сообщения в мессенджерах от имени руководителя региональной Госжилинспекции Игоря Сербула.
Лжепредставители рассылают приглашения в различные группы, а затем просят людей подтвердить личные данные, включая сведения о прописке, через портал госуслуг.
Госжилинспекция официально заявила, что аккаунт руководителя инспекции был подделан, и все действия, совершаемые от его имени в сети, дело рук мошенников
"Никаких приглашений в группы и тем более никакие подтверждения данных через Госуслуги ГЖИ не требует", — подчеркнули представители ГЖИ.
Ранее сообщалось, что в Нижегородской области мошенники создают фейковые сайты ГИБДД.
