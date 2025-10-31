Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой
Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
Нижегородцев ждут дополнения к системе ОМС в 2026 году
Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
31 октября 2025 13:27Мошенники подделали аккаунты руководства нижегородского МЧС
31 октября 2025 12:31Погром на кладбище в Дзержинске закончился уголовным делом
31 октября 2025 10:47Два человека погибли и два пострадали в ДТП с фурой в Ардатовском районе
31 октября 2025 10:20Нижегородец получил 7 лет колонии за взрыв в жилом доме на улице Фучика
31 октября 2025 09:51Смертельное ДТП в Нижнем Новгороде: мужчине стало плохо за рулем
30 октября 2025 19:00Суд взыскал с завода 600 тысяч за травмы мужчины на железной дороге
30 октября 2025 15:26Мошенники подделали аккаунт главы нижегородского МВД Арсентьева
30 октября 2025 15:16Врачи спасли укушенную гадюкой нижегородку
30 октября 2025 11:12Руководство бывшего нижегородского регоператора по вывозу ТКО получило условку
30 октября 2025 09:43Орудовавший в Нижнем Новгороде "поволжский маньяк" пытается оспорить приговор
Происшествия

Мошенники подделали аккаунты руководства нижегородского МЧС

31 октября 2025 13:27 Происшествия
Мошенники подделали аккаунты руководства нижегородского МЧС

Фото: Кирилл Мартынов

Мошенники подделали аккаунты руководства ГУ МЧС по Нижегородской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления. 

В ведомстве просят проявлять бдительность, не вступать в диалог с подозрительными аккаунтами и сразу отправлять их в блокировку.

Отметим, что накануне злоумышленники создали фейковые аккаунты главы нижегородского МВД Юрия Арсентьева, а также директора НГИАМЗ Юрия Филиппова. Причем последнему они умудрились позвонить с поддельного профиля. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
мошенники МЧС Фейк
Поделиться:
Новости по теме
30 октября 2025 12:25Фейки — пандемия XXI века: в Москве обсудили, как с ней бороться
15 октября 2025 14:20В Нижегородской области выявили фейк под видом указа губернатора
14 октября 2025 09:19Мошенники создают чаты и пишут от имени Евгения Люлина
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Искусство веры: в Манеже открылась выставка религиозных работ Васнецова
24 октября 2025 18:23Искусство веры: в Манеже открылась выставка религиозных работ Васнецова
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных