Мошенники подделали аккаунты руководства нижегородского МЧС Происшествия

Фото: Кирилл Мартынов

Мошенники подделали аккаунты руководства ГУ МЧС по Нижегородской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления.

В ведомстве просят проявлять бдительность, не вступать в диалог с подозрительными аккаунтами и сразу отправлять их в блокировку.

Отметим, что накануне злоумышленники создали фейковые аккаунты главы нижегородского МВД Юрия Арсентьева, а также директора НГИАМЗ Юрия Филиппова. Причем последнему они умудрились позвонить с поддельного профиля.