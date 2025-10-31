Мошенники подделали аккаунты руководства нижегородского МЧС

Фото:
Мошенники подделали аккаунты руководства ГУ МЧС по Нижегородской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления.
В ведомстве просят проявлять бдительность, не вступать в диалог с подозрительными аккаунтами и сразу отправлять их в блокировку.
Отметим, что накануне злоумышленники создали фейковые аккаунты главы нижегородского МВД Юрия Арсентьева, а также директора НГИАМЗ Юрия Филиппова. Причем последнему они умудрились позвонить с поддельного профиля.
