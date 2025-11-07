Нижегородцев предупредили о фейковых сайтах ГИБДД Происшествия

В Нижегородской области участились случаи появления фейковых сайтов, которые маскируются под официальные страницы ГИБДД.

Мошенники копируют внешний вид, используют логотипы и названия, чтобы ввести людей в заблуждение и выманить у них личные данные, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Настоятельно призываем вас проявлять бдительность и доверять информации исключительно из проверенных официальных источников", — добавили в Госавтоинспекции.

Ранее сообщалось, что мошенники выдают себя за начальника ГУ МВД России по Нижегородской области Юрия Арсентьева.