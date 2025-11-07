Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой
Нижегородцев ждут дополнения к системе ОМС в 2026 году
Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"
Происшествия

Нижегородцев предупредили о фейковых сайтах ГИБДД

07 ноября 2025 15:07 Происшествия
Нижегородцев предупредили о фейковых сайтах ГИБДД

В Нижегородской области участились случаи появления фейковых сайтов, которые маскируются под официальные страницы ГИБДД.

Мошенники копируют внешний вид, используют логотипы и названия, чтобы ввести людей в заблуждение и выманить у них личные данные, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Настоятельно призываем вас проявлять бдительность и доверять информации исключительно из проверенных официальных источников", — добавили в Госавтоинспекции.

Ранее сообщалось, что мошенники выдают себя за начальника ГУ МВД России по Нижегородской области Юрия Арсентьева.

Теги:
ГИБДД Фейк
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных