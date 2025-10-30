Позвонил сам себе: директора НГИАМЗ пытались обмануть с помощью дипфейка Общество

Фото: телеграм-канал Юрия Филиппова

Мошенники создали фейковый аккаунт в мессенджере директора Нижегородского музея-заповедника Юрия Филиппова и даже сгенерировали дипфейк-видео с его лицом. Но допустили забавную ошибку — отправили всё это настоящему Филиппову.

Как рассказал директор в своем телеграм-канале, утром он получил сообщение в мессенджере от незнакомого контакта. Отправитель представился Юрием Филипповым и прислал видео, где якобы он сам говорит от первого лица.

"Сегодня утром, мне пытался дозвониться… Я САМ. Жаль, связь не состоялась", — написал он.

Филиппов отметил, что сейчас существует целая категория людей, которые виртуозно используют технологии, включая искусственный интеллект и методы социальной инженерии, чтобы вводить других в заблуждение.

Директор музея призвал всех быть бдительными. Он подчеркнул, что всегда связывается только с привычного номера, известного его коллегам и знакомым.

По его словам, дипфейк получился не слишком убедительным.

"На фото совсем на себя не похож. Есть что-то от Сергея Блохина", - пошутил он.

Ранее сообщалось, что мошенники пишут от отмени председателя Законодательного собрания Нижегородской области Евгения Люлина.