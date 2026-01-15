Нижегородский СК рассказал о самых громких преступлениях последних лет Происшествия

Сегодня исполнилось 15 лет со дня основания Следственного комитета России. По такому случаю следователь второго отдела по расследованию особо важных дел регионального управления СКР Кирилл Гадалов рассказал "КП-Нижний Новгород" о наиболее резонансных делах последних лет.

Одно из дел связано с сетью борделей, действовавшей в центре Нижнего Новгорода под видом массажных салонов. По данным следствия, заведения работали более пяти лет, а крышевал их бывший заместитель начальника уголовного розыска. Он лично участвовал в управлении одним из салонов. В деле фигурируют почти 40 девушек. Сейчас расследование завершено, материалы направлены в суд.

Еще один случай касается жительницы Подмосковья, уроженки Нижнего Новгорода, которая распространяла откровенные фотографии своих малолетних детей в интернете. Информацию о преступлении передали ФБР и Интерпол. В 2020 году женщину удалось установить и задержать. Суд приговорил её к 13 годам лишения свободы.

В 2021 году в Нижнем Новгороде была выявлена сеть наркопроизводств, замаскированных под гаражи. Производство синтетических наркотиков координировал житель другого региона, приезжавший в город наездами. Подобные лаборатории нашли также в Подмосковье и Башкортостане. Организатор получил 10 лет лишения свободы.

Кроме того, в 2022 году было возбуждено дело против экс-главы Росприроднадзора по ПФО Олега Кручинина. По версии следствия, он получал многомиллионные взятки от компаний, занимающихся вывозом отходов. Суд назначил ему 12 лет тюрьмы и штраф в размере 210 млн рублей.