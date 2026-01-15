Футбольные клубы "Пари НН" и "Гомель" договорились о сотрудничестве Спорт

Фото: Анастасия Иванова

Футбольные клубы "Пари НН" и белорусский "Гомель" заключили меморандум о сотрудничестве 15 января. Церемония подписания прошла на площадке генерального консульства Республики Беларусь в Нижнем Новгороде. Документ направлен на развитие двусторонних связей в спортивной сфере и открывает широкие перспективы для взаимодействия.

Как отметил глава нижегородского минспорта Дмитрий Кабайло, это соглашение стало частью комплексной работы, направленной на развитие футбола в регионе. По его словам, обмен профессиональными практиками и опытом принесет ощутимую пользу обеим сторонам, повысив уровень подготовки и конкурентоспособности клубов.

"Благодарю коллег из Беларуси за сотрудничество и желаю успехов нашим футбольным клубам", - добавил министр спорта.

Министр международных и межрегиональных связей Нижегородской области Ольга Гусева напомнила, что Беларусь является для региона не только стратегическим партнером, но и надежным другом. Уже выстроены партнерские отношения с пятью белорусскими регионами, подписано 43 соглашения на уровне муниципалитетов, а также установлены связи между 27 городами-побратимами.

Подписание меморандума между футбольными клубами стало, по её словам, новым этапом сотрудничества в гуманитарной сфере.

"Это важный шаг к углублению наших связей и обмену опытом в сфере спорта, который позволит не только улучшить качество подготовки игроков, но и развить детско-юношеский футбол", - подчеркнула Гусева.

Генеральный консул Беларуси в Нижнем Новгороде Олег Швец добавил, что Республика тесно контактирует с Нижегородской областью. Благодаря содействию главы региона Глеба Никитина удалось достичь хороших результатов в торгово-экономическом сотрудничестве.

"А сегодня мы вышли на уровень взаимодействия спортивных клубов. Футбол – это вид спорта номер один в мире, в него играют и мужчины, и женщины. И я очень рад, что "Пари НН" и "Гомель" подписали меморандум о сотрудничестве", – сказал он.

Среди ключевых направлений сотрудничества – организация совместных стажировок, развитие скаутской системы, обмен опытом в области спортивной медицины, использование инфраструктуры клубов, поддержка женского футбола, работа с фанатским сообществом и развитие детско-юношеских программ.

